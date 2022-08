UP Man remporte une poursuite judiciaire de 22 ans contre les chemins de fer de plus de Rs 20

Un homme de l’UP, Tungnath Chaturvedi, a remporté un procès de 22 ans contre les chemins de fer indiens. La plainte déposée était liée à un billet trop cher que Chaturvedi a racheté en 1999. Tungnath, qui est également avocat de profession, révèle que l’incident s’est produit à la gare de cantonnement de Mathura alors qu’il voyageait de Mathura à Moradabad. Malheureusement, un employé du centre de réservation de billets lui a facturé 20 roupies (0,25 $; 0,21 £) pour les deux billets qu’il avait achetés à l’époque.

Selon la BBC, le coût de chaque billet était de Rs 35 et lorsque l’Indien a donné au commis une note de Rs 100, il n’a obtenu que Rs 10 en retour. Le coût de deux billets était de Rs 70 mais il a été facturé Rs 90 à la place. Lorsque Chaturvedi a informé le greffier qu’il avait été surfacturé, sa demande aurait été rejetée et aucun remboursement ne lui aurait été accordé. A son retour, l’avocat a décidé de déposer une plainte officielle contre les autorités devant un tribunal de la consommation à Mathura. Après avoir assisté à plus de 100 procédures judiciaires, le tribunal de la consommation a finalement exclu une décision en faveur de l’avocat.

Parlant de son affaire longue de 22 ans, Chaturvedi a déclaré à la BBC : « J’ai assisté à plus de 100 audiences en rapport avec cette affaire. Mais vous ne pouvez pas mettre un prix sur l’énergie et le temps que j’ai perdus à combattre cette affaire. Il a en outre souligné la lenteur des tribunaux de la consommation en Inde, due à la surcharge d’affaires imminentes. L’homme de 66 ans a révélé qu’un cas simple comme le sien prend plusieurs années à être résolu. Cependant, son voyage n’a pas été facile, l’avocat a révélé que le chemin de fer indien avait même tenté de rejeter son affaire, affirmant qu’il n’était responsable que des affaires liées aux voyages en train en Inde.

Il a ajouté: «Les chemins de fer ont également tenté de rejeter l’affaire, affirmant que les plaintes contre les chemins de fer devraient être adressées à un tribunal des chemins de fer et non à un tribunal de la consommation. Mais nous avons utilisé une décision de la Cour suprême de 2021 pour prouver que l’affaire pouvait être entendue par un tribunal de la consommation. Maintenant, dans l’ordonnance rendue la semaine dernière, le tribunal de la consommation a demandé au chemin de fer de payer à Chaturvedi une amende de 15 000 roupies (188 $; 154 £). En plus de cela, Chaturvedi obtiendra également un remboursement de Rs 20 à un taux d’intérêt de 12% pour chaque année entre 1999 et 2022. Dans tous les cas, si le chemin de fer ne remplit pas la condition dans les 30 jours, le taux d’intérêt sera porté à 15 %, a exigé le tribunal.

Tout en s’ouvrant sur le jugement du tribunal, Chaturvedi a déclaré : « Ce n’est pas l’argent qui compte. Il s’agissait toujours d’un combat pour la justice et d’un combat contre la corruption, donc ça valait le coup. De plus, comme je suis moi-même avocat, je n’ai pas eu à payer d’argent à un avocat ni à supporter les frais de déplacement jusqu’au tribunal. Cela peut coûter assez cher. » Il a conclu en disant qu’il n’est pas nécessaire d’abandonner même lorsque le combat semble difficile. Chaturvedi espère que son cas servira d’inspiration à beaucoup.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici