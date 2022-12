UP Man épouse une Indonésienne après être tombé amoureux d’elle dans une école anglophone

Celui qui pensait que la langue était une barrière avait clairement tort. L’union d’un homme de l’Uttar Pradesh, Sanwar Ali, et d’une Indonésienne, Miftahul Jannah, a prouvé que l’amour l’emporte sur toutes les barrières. Et cette langue pourrait bien être le pont dans cet amour au lieu d’une barrière. L’histoire d’amour du duo a commencé en 2015 lorsque Sanwar, un habitant du quartier de Deoria, apprenait l’anglais parlé. Pendant ce temps, Miftahul lui a envoyé une demande d’ami sur Facebook. Ils sont rapidement devenus amis.

La femme indonésienne vivait avec sa mère et ses deux sœurs et travaillait dans une école privée après avoir obtenu son diplôme.

En 2017, lorsque le sud de l’Inde a été frappé par un cyclone, Miftahul s’est inquiété pour la sécurité d’Ali et de sa famille. C’est alors que le duo s’est rendu compte qu’ils tombaient amoureux. Quand Ali a avoué ses sentiments à Miftahul, elle n’a pas immédiatement dit oui. Elle a pris le temps de réfléchir avant de finalement dire six mois plus tard.

Selon les rapports d’Aaj Tak, Ali s’est rendu en Indonésie pour la première fois en 2018 pour rencontrer Miftahul, et les deux ont ensuite décidé de se marier.

Étant donné qu’Ali et Miftahul pratiquent la même religion, le couple n’a pas eu à lutter pour convaincre leurs familles. Ensuite, Ali est retourné en Inde pour annoncer la nouvelle à sa famille.

Une fois de plus, lors de sa visite en Indonésie en 2019, le duo s’est fiancé. Ils avaient prévu de se marier mais le mariage a continué de retarder en raison du virus COVID-19.

Après avoir fait face à tous les défis qui se sont présentés sur leur chemin, Ali et Miftahul ont finalement obtenu leur fin heureuse. Le duo s’est marié lors d’une cérémonie le 29 octobre de cette année.

Le couple a organisé une réception de mariage dans la maison ancestrale d’Ali à Deoria la semaine dernière. L’histoire d’amour du couple est une autre preuve que si vous aimez quelqu’un, toutes les autres barrières peuvent être surmontées

