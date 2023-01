UP Man dépense Rs 50 000 pour le mariage « somptueux » des chiens, des photos inestimables deviennent virales

Rencontrez les chiens de compagnie Tommy et Jaily, qui se sont « mariés » lors d’une grosse cérémonie de mariage indienne. Avec de la nourriture et des divertissements, les propriétaires des chiens n’ont pas hésité à dépenser de l’argent pour s’assurer que le grand jour des animaux à fourrure se passe parfaitement. De la nourriture préparée dans du desi ghee aux parents dansant au rythme du dhol, cette cérémonie avait tout comme n’importe quel autre mariage habituel. Selon ANI, le chien mâle Tommy et la chienne Jaily se sont mariés à Aligarh, dans l’Uttar Pradesh, le dimanche 15 janvier.

Une vidéo de leur mariage desi devient virale sur les réseaux sociaux et montre un groupe de parents dansant joyeusement au rythme du dhol. À un moment donné dans le clip, les deux chiens ont été vus tenus par leur propriétaire lors de ce qui semble être leur mandap de mariage. Lors d’une conversation avec l’agence de presse, le propriétaire a révélé que le mariage avait été spécialement organisé à l’occasion propice de Makar Sankranti. La nourriture préparée dans le desi ghee n’était pas seulement organisée lors de la cérémonie de mariage mais était également distribuée dans le quartier du propriétaire.

Les propriétaires ont dépensé environ 40 000 à 45 000 roupies pour le mariage spécial du chien. « A l’occasion de Makar Sankranti, nous avons organisé le mariage. De la nourriture Desi Ghee a été servie lors du mariage, qui a également été distribuée aux chiens du quartier. Nous avons dépensé environ 40 000 à 45 000 roupies pour cela », a déclaré Dinesh, le propriétaire de Tommy. Regardez les aperçus du mariage ici:

La cérémonie de mariage bizarre gagne du terrain en ligne en recueillant plus de trente-quatre mille vues sur Twitter. L’extrait du mariage de l’animal de compagnie a également fait éclater de rire un barrage d’utilisateurs. Un utilisateur a déclaré: “Les célibataires doivent voir cela, même les chiens se marient, pas vous.”

Les mutuelles célibataires doivent voir ça…..même les chiens se marient pas vous🙂👍🏻— Ashhhh (@ashhhh_astha93) 16 janvier 2023

Un autre a demandé : « Kundali milayi ya nahi (Est-ce qu’ils correspondent à leur thème natal) ?

Un autre a plaisanté: “Était-ce un mariage intercaste?”

Pendant ce temps, un utilisateur a souligné à quel point Tommy n’était pas stable dans le clip viral, “Tommy n’est pas intéressé. Cela ressemble à un mariage forcé.

Tommy n’est pas intéressé. पकड़ुआ बियाह लग रहा है— Phool Patti Girl🚩 (@suchita_p05) 16 janvier 2023

Que pensez-vous de ce couple et de ce mariage ?

