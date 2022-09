UP Man commande des statues de divinités hindoues et trompe les autres en disant qu’il les a déterrées de son champ

Dans ce qui se présente comme un incident étrange, un homme d’Unnao, dans l’Uttar Pradesh, a commandé de petites statues de divinités hindoues pour Rs 169 à une société en ligne. Tentant de tromper les autres, il les a creusés dans son champ, pour répandre plus tard le mot que des idoles ont été récupérées dans son champ pendant le labour. Croyant ce que le garçon avait dit, les villageois ont commencé à adorer et ont commencé à offrir de l’argent dans le temple de fortune. Le journaliste Piyush Rai a utilisé son compte Twitter officiel et a partagé une vidéo du site.

Dans la vidéo, on peut voir l’homme assis avec des gens qui l’entourent. De plus, il y a des flics dans la vidéo. On peut les voir essayer d’expliquer la réalité aux gens. Regardez par vous-même :

Dans une autre vidéo, Piyush a écrit : « L’homme qui avait livré la commande a dénoncé le plan élaboré par la famille aux villageois crédules. La police est intervenue et a placé trois membres de la famille en garde à vue.

Les idoles qui auraient été récupérées sur le terrain incluent Shri Dhan Laxmi Kuber Bhandari. S’adressant à Pankaj Singh, officier du cercle Bangarmau, il a été précisé que cela se passait depuis deux jours. “En enquêtant, on a découvert qu’ils avaient commandé les statues à Amazon. Les villageois ont été informés de la même chose », a-t-il dit. Regarde:

Depuis sa mise en ligne, la vidéo a recueilli plus de 75 000 vues. On peut voir des internautes commenter à quel point ils sont choqués et comment ces personnes devraient être punies.

