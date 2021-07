UP Man choqué après que RTI révèle l’ex-femme de son propre père marié

Lors d’un incident bizarre, un jeune homme a découvert que son ex-femme est maintenant sa belle-mère et qui plus est, il a même un « frère », engendré par son père. La révélation est venue lorsque le fils a déposé une RTI au bureau du district de Panchayati Raj pour recueillir des informations sur son père qui avait quitté la maison et vivait ailleurs.

Il a déposé la RTI après que son père a cessé de lui donner de l’argent et vivait séparément à Sambhal, dans l’Uttar Pradesh.

Selon des sources, le fils s’était marié avec une fille en 2016 et tous deux étaient mineurs à l’époque.

Six mois plus tard, ils se sont séparés et bien qu’il ait essayé de se réconcilier, la fille a insisté pour divorcer au motif que le garçon était alcoolique.

Lorsque le fils a finalement appris que son père avait épousé son ex-femme, il a déposé une plainte au poste de police de Bisauli et les deux parties ont été convoquées à une réunion samedi.

«Nous essayons une médiation bien que le père et le fils aient été plutôt agressifs lors de la réunion de samedi.

« La plainte fait l’objet d’une enquête et la police prend des mesures conformément à la loi », a déclaré l’officier de cercle, Vinay Chauhan.

Pendant ce temps, la jeune fille qui est maintenant la « mère » de son ex-mari, a refusé de revenir avec lui et a déclaré qu’elle était très heureuse avec son deuxième mari.

« Nous n’avons reçu aucun document du premier mariage alors que les deux étaient mineurs. Un cas ne peut pas être enregistré, pour le moment. Les deux parties recevront un avis pour d’autres sessions », a déclaré l’officier du cercle.

Le père, la quarantaine avancée, est agent d’assainissement.

