UP IAS transforme les zones rurales opprimées en villages modèles avec la participation du public et mérite des éloges

Heera Lal, responsable de l’IAS de l’Uttar Pradesh, a été félicitée par le vice-président de Niti Aayog, Rajiv Kumar, pour ses efforts visant à transformer les zones rurales arriérées en villages modèles grâce à la participation du public. Heera Lal, en tant que magistrat du district de Banda, avait réalisé des projets sur la conservation de l’eau avec la participation du public. Il a dit qu’il était ravi que le travail de l’ONG ‘Model Gaon’ soit reconnu.

Dans un tweet publié mercredi, Rajiv Kumar a déclaré : « L’effort de l’officier de l’IAS Heera Lal pour convertir les villages ruraux et opprimés de l’Uttar Pradesh en ‘villages modèles’ grâce à la participation active du public est une étape formidable. Un travail de terrain comme celui-ci est important pour le développement holistique de l’Inde. Bon travail! »

Lal, qui est un conseiller du concept Model Gaon, a déclaré : « Le projet a été conceptualisé par Munish Gangwar, directeur général en chef à la retraite de NABARD. Nous avons commencé le projet en janvier de cette année et déjà, 1 500 manifestes villageois, décrivant comment les habitants aimeraient développer leur village et quelles installations ils aimeraient y avoir, ont été rédigés. Nous approchons des pradhans nouvellement élus, des organisations de producteurs agricoles, des membres de Nehru Yuva Kendra et leur demandons de se joindre à l’effort

Lal a déclaré que son travail à Banda alors qu’il était magistrat de district, avait inspiré Gangwar à entreprendre le projet à un niveau macro.

Ses programmes comme l’organisation de visites d’apprentissage pour les entrepreneurs ruraux se sont avérés révolutionnaires. Une équipe de chefs de village (Gram Pradhans) a été envoyée à « Ralegan-Siddhi » (village modèle de Shri Anna Hazare) et au village « Hivade Bazar » (village modèle de Padam Shri Popat Rao) pour acquérir le savoir-faire pratique du travail des acteurs du changement. Grâce à cette tournée, les connaissances administratives des villageois en matière de gestion agricole et villageoise ont augmenté.

À Banda, a-t-il dit, son administration a suivi une approche ascendante dans la mise en œuvre de programmes de conservation de l’eau, l’augmentation de la productivité des cultures, etc., grâce à la participation directe des résidents à ces projets.

« Nous avons l’exemple d’un village pradhan de Gorakhpur qui a remporté les récentes élections panchayat sur la base d’un modèle de manifeste de village. Nous sommes maintenant en train de collaborer avec lui pour aider à la mise en œuvre du manifeste qui verra les villageois se rassembler pour la conservation de l’eau, la création d’entreprises de producteurs agricoles pour protéger les intérêts des agriculteurs, etc. », a-t-il déclaré.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici