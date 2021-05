UP Groom reçoit un rapport positif sur Covid quelques minutes avant de partir avec «  Baraat  »

Avec tout prêt – du marié à Baraati – une procession de mariage a dû être arrêtée au dernier moment après que le marié ait été testé positif pour Covid-19.L’incident a eu lieu lundi lorsque le marié Dharmendra et sa famille devaient partir du village de Bakcha. , Dans le district de Hamirpur en UP jusqu’au village voisin d’Asgaha Tamaura, où le mariage devait avoir lieu. Quelques minutes avant le départ du cortège pour la destination, les rapports de test Covid-19 du marié sont arrivés. Malheureusement, il a été testé positif à l’infection. Il aurait subi le test Covid-19 le 22 mai, alors que le mariage était prévu le 24 mai.

Bientôt, une équipe de policiers est arrivée au domicile du marié et a empêché le cortège de continuer. Le mariage a été annulé à la 11e heure et le marié a été admis dans un centre de quarantaine.

Dr Anil Sachan, responsable du centre de santé communautaire de Maudaha, mentionné, «Le marié a été mis en quarantaine au centre de quarantaine de Sumerpur. Nous avons effectué un test Covid sur place sur les membres de sa famille ainsi que sur d’autres invités et leur avons demandé de s’isoler chez eux pendant près de 10 jours. «

Le Dr Anil a en outre informé que lorsque les rapports de dépistage positif du marié sont arrivés, les membres de la famille ont hésité à informer les autorités. Ils ont essayé de le cacher et ont même tenté de continuer la procession. Mais d’une manière ou d’une autre, les informations ont été divulguées et ont atteint les responsables du centre de santé communautaire de Maudaha. L’autorité a alors pris les mesures nécessaires et une équipe de policiers a été envoyée sur place.

UNE incident similaire s’est produit dans l’état d’Odisha lorsqu’un époux a été récupéré de son mandap de mariage après que les rapports selon lesquels il avait testé Covid-positif sont arrivés. Le marié a subi le test de dépistage du coronavirus le 17 mai. le jour du mariage, il a procédé aux cérémonies. Cependant, après la publication de ses rapports vendredi matin, une équipe de policiers est arrivée sur le lieu du mariage et a interrompu les rituels de mariage.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici