Le gouvernement de l’Uttar Pradesh tente de changer le mode de vie des femmes rurales de l’État. Le département de la canne à sucre a formé ces femmes à la méthode «Bud Chip» pour la plantation de canne à sucre, afin de les rendre autonomes.

La technologie «Bud Chip» réduit la masse et permet une multiplication rapide des graines. Cette méthode s’est avérée plus économique et pratique que la méthode traditionnelle de plantation de deux à trois ensembles de bourgeons. Les rendements sont relativement meilleurs, avec des économies substantielles sur le matériel de semence utilisé pour la plantation.

Au moins 812 groupes d’entraide de femmes (SHG) ont été constitués dans 36 districts de l’État jusqu’à ce jour, où 9 117 femmes entrepreneurs ont été formées par elles.

Selon les responsables, 3,51 crores de semis ont été plantés par les SHG jusqu’à présent.

Le gouvernement Yogi Adityanath a déployé deux initiatives – «Mission Shakti», qui met l’accent sur le respect envers les femmes et les rend autonomes et «Kisan Kalyan Mission» pour le développement global de l’agriculture en augmentant les revenus des agriculteurs.

Il existe une directive du gouvernement de l’État selon laquelle une importance particulière devrait être accordée aux agricultrices pour renforcer la campagne «Mission Shakti».

Au cours de ces campagnes, des pépinières de canne à sucre pourraient également être installées sur les pelouses ou le potager des maisons.