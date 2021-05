Insufflant de l’espoir dans la vie des personnes qui ont besoin d’oxygène au milieu de la pandémie COVID-19, Arshi, 26 ans, a mérité le sobriquet de «cylindre waali bitiya» – la fille avec la bouteille d’oxygène. Ce qui a commencé comme une lutte pour se procurer le gaz vital pour son père séropositif au coronavirus, qui a réussi à vaincre la maladie virale, est maintenant devenu une mission pour sauver autant de vies que possible dans ce quartier et ceux qui l’entourent, y compris l’État voisin. d’Uttarakhand.

Perchée au sommet de son fidèle compagnon – un scooter – la jeune femme, résidente de la localité de Madaar Khel à Shahjahanpur, a jusqu’à présent distribué gratuitement une vingtaine de bouteilles d’oxygène et est aidée par ses deux frères et quelques autres associés. Rappelant le début de son voyage philanthropique, Arshi a déclaré que le premier jour de Ramzan, l’état de son père Mashoor, qui ne se portait pas bien, a commencé à se détériorer et que ses pires craintes se sont réalisées lorsqu’il a été testé positif au COVID-19. Lors de son isolement à domicile, son taux d’oxygène a commencé à baisser et le médecin m’a demandé d’organiser une bouteille d’oxygène.

Cependant, lorsque j’ai contacté les autorités, on m’a dit que les patients en isolement à domicile ne pouvaient pas obtenir de bouteilles d’oxygène et on m’a conseillé de faire hospitaliser mon père à l’hôpital, selon Arshi.

«Malgré le passage d’un pilier à un autre, je n’ai pas été en mesure d’organiser un cylindre. Au fur et à mesure que le désespoir grandissait, j’ai réussi à en obtenir un du bureau du magistrat de la ville », a déclaré Arshi à PTI.

«Je suis ensuite entré en contact avec une organisation sociale basée à Uttarakhand via WhatsApp qui a fourni de l’oxygène à mon père, et il s’est ensuite remis de la maladie», a-t-elle ajouté.

Après cet incident, j’ai réalisé ce que les familles de patients Covid ayant besoin d’oxygène doivent traverser, a-t-elle déclaré. «Depuis, quiconque cherchait de l’oxygène par téléphone ou via WhatsApp était aidé. J’ai fourni de l’oxygène à plusieurs personnes à Shahbad et Hardoi (UP) et Uttarakhand », a déclaré la jeune femme de 26 ans, ajoutant qu’elle ne facturait pas d’argent.

La jeune femme a reçu de nombreux lauriers pour ses actions héroïques non seulement de ceux qu’elle a aidés mais aussi des politiciens de l’État. Le président du district de Shahjahanpur du parti Samajwadi, Tanveer Khan, a déclaré qu’Arshi s’était lancé dans une mission visant à fournir des bouteilles d’oxygène à ceux qui en avaient besoin.

«Au milieu du COVID-19, Arshi fait un travail historique, sans se soucier de sa propre vie», a déclaré Khan à PTI.

Faisant l’éloge d’Arshi, Syed Naved, un habitant local, a déclaré que la femme lui avait fourni trois bouteilles d’oxygène pour son père COVID-19 positif. «Qu’Allah accomplisse tous ses souhaits», a-t-il dit.

Pendant ce temps, le médecin-chef de Shahjahanpur, SP Gautam, a déclaré qu’il n’y avait pas de pénurie d’oxygène dans le district et a souligné que le gaz vital était fourni aux patients COVID-19 qui sont isolés à domicile. «Il n’y a pas de pénurie d’oxygène dans le district et l’oxygène est disponible dans les hôpitaux. En dehors de cela, les personnes infectées par le COVID-19 et isolées à domicile, des bouteilles d’oxygène leur sont fournies par le magistrat de la ville », a-t-il déclaré.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici