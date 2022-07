UP Family détient ‘Terahvin’ pour le coq qui est mort en sauvant l’agneau d’un chien, 500 personnes y assistent

Une famille du district de Pratapgarh, dans l’Uttar Pradesh, a organisé un “terahvi” pour son coq, Lali, décédé en sauvant l’agneau d’un mois de son maître d’un chien des rues, il y a 13 jours. La cérémonie de prière qui se déroule généralement le 13e jour de la mort d’une personne a réuni près de 500 villageois qui se sont réunis pour prier pour la paix de l’âme du coq.

Le coq a été laissé dans l’arrière-cour de la maison pour garder l’agneau le 7 juillet lorsqu’un chien des rues est entré dans les lieux et les a attaqués. En entendant du bruit, des membres de la famille du propriétaire, qui étaient présents à l’avant de la maison, se sont précipités sur les lieux pour constater qu’un chien des rues était entré dans les lieux. “Alors que le chien attaquait l’agneau, Lali a sauté à son secours et a commencé à se battre avec lui”, a déclaré le Dr Salikram Saroj, propriétaire du coq, au Times of India.

Alors que le coq a réussi à chasser le chien de la maison, il a rapidement été attaqué par d’autres chiens et grièvement blessé. Le coq a succombé à ses blessures le lendemain et a été enterré près de la maison avec des rituels qui sont généralement exécutés à la mort d’un humain.

Lors de l’exécution des rituels, les propriétaires ont proposé d’organiser une cérémonie terahvi pour la paix de l’âme du coq.

Lors d’un incident similaire dans le district de Jaipur à Odisha, le personnel de police a effectué les derniers rites d’un singe selon les rituels hindous. Le singe vivait dans l’enceinte du poste de police de Balichandrapur et connaissait très bien le personnel. L’animal se promenait librement et les policiers aimaient aussi passer du temps avec lui et le nourrir.

Choqué par la disparition soudaine de l’animal, le personnel de police a décidé de lui donner un congé convenable

Le personnel de police a enguirlandé le singe mort et l’a porté en procession jusqu’au site de crémation, où les rituels ont eu lieu selon la tradition hindoue.

