UP et Rajasthan Gov, CM félicitent Neeraj Chopra pour avoir remporté l’argent aux championnats du monde

Le ministre en chef de l’Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, a félicité dimanche le champion olympique Neeraj Chopra pour avoir remporté la médaille d’argent aux Championnats du monde lors de la finale du lancer du javelot, et a déclaré que tout le monde était fier de son exploit. Le gouverneur de l’UP, Anandiben Patel, a également félicité Chopra et lui a souhaité un avenir radieux.

Le gouverneur du Rajasthan Kalraj Mishra et le ministre en chef Ashok Gehlot ont félicité dimanche le champion olympique Neeraj Chopra pour avoir remporté la médaille d’argent aux Championnats du monde lors de la finale du lancer du javelot. Le gouverneur du Rajasthan, Mishra, a exprimé sa joie face à la réussite du Chopra et a déclaré que c’était une question de fierté pour tout le pays.

Exprimant sa fierté de la réussite de Chopra, le ministre en chef Gehlot l’a qualifiée d’historique.

Le chef de l’opposition à l’Assemblée Gulabchand Kataria, le président de l’État du Congrès Govind Singh Dotsara, l’ancien vice-ministre en chef Sachin Pilot et tous les autres dirigeants de l’État ont également félicité Chopra en exprimant sa joie pour sa réussite.

Chopra a marqué l’histoire en devenant le deuxième Indien et le premier athlète masculin d’athlétisme à remporter une médaille aux Championnats du monde en décrochant l’argent lors de la finale du lancer du javelot à Eugene, aux États-Unis.

« En remportant l’argent au lancer du javelot, Neeraj Chopra a écrit l’histoire. Toutes nos félicitations et nos meilleurs vœux pour cette réalisation inoubliable qui fait la gloire de l’Inde. Nous sommes fiers de vous. Jai Hind ! », a déclaré Adityanath dans un tweet en hindi.

Le meilleur effort de Chopra de 88,13 m lors de la finale au Hayward Field était en deçà de la médaille d’or d’Anderson Peters de 90,54 m tandis que le médaillé d’argent de Tokyo 2020 Jakub Vadlejch a remporté le bronze avec 88,09 m.

L’Indien de 24 ans, qui s’est qualifié pour la finale du lancer du javelot masculin de l’Oregon 2022 grâce à une marque de 88,39 m lors de la qualification, a pris un départ décevant avec une faute. D’autre part, le champion en titre Peters de Grenade a établi la référence avec une tentative de 90,21 m lors de son premier lancer de la finale.

Ayant besoin de battre son record personnel et le record national de 89,94 m, établi à la Stockholm Diamond League le mois dernier, pour un tir vers l’or, Neeraj a affiché 82,39 m et 86,37 m avec ses deuxième et troisième tentatives, respectivement. Cependant, il était encore à court d’une position de médaille après la troisième série de lancers. L’Indien a néanmoins assuré trois lancers supplémentaires pour tenter de remonter dans une position de médaille puisqu’il s’est classé quatrième après la troisième manche. Les quatre derniers abandonnent après les trois premiers lancers.

Le légendaire sauteur en longueur Anju Bobby George a été le premier Indien à remporter une médaille – le bronze – aux Championnats du monde lors de l’édition 2003 à Paris.

