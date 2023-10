UP écrase l’UE pour un début 2-0

MANILLE, Philippines — L’Université des Philippines a envoyé l’Université de l’Est s’écraser sur terre avec une déroute 84-69 lors du match de basket-ball masculin de la saison 86 de l’UAAP, mercredi au Mall of Asia Arena.

Le joueur le plus utile en titre, Malick Diouf, a maintenu sa forme dominante en récoltant 19 points sur 8 tirs sur 10. 16 rebonds, trois blocs, deux interceptions et deux passes décisives.

Les Waring Maroons n’ont jamais vraiment été menacés par les Red Warriors, qui ont été menés par jusqu’à 26 points plus tôt et ne parviendront qu’à rentrer à l’intérieur de 9, 62-53, avec 9 :08 à jouer.

UP a rapidement rétabli l’ordre grâce à une course de 12-1 couronnée par Harold Alarcon, ramenant l’avance à vingt à mi-chemin du corps final.

« Nous avons commencé fort, ce qui est bien pour nous, mais une chose que l’entraîneur Gold a toujours souligné depuis que nous avons commencé à entraîner était en fait d’être constant au cours des quatre trimestres, c’est donc une chose qui manquait immédiatement, et comme diraient les entraîneurs. retour au comité de rédaction pour nous », a déclaré l’entraîneur adjoint de l’UP, Christian Luanzon, parlant pour Goldwin Monteverde.

«C’est toujours un processus pour nous comme dirait Coach Gold. Le début de la saison ne signifie pas que c’est la fin de la croissance ou des revenus, mais c’est certainement une construction constante tout au long des deux prochains mois et demi pour nous.

Diouf a donné le ton à l’UP, comptant pour sept des départs 10-0 des War Maroons.

CJ Cansino a marqué 17 pour les Maroons, qui se sont améliorés à 2-0 avant leur match phare contre l’Université Nationwide samedi à Araneta Coliseum. Francis Lopez a contribué neuf points, quatre passes décisives, trois rebonds et deux blocs,

Le transféré Janjan Felicilda était sans but mais avait un plus-18 dans le match après avoir accordé huit passes décisives en plus de cinq rebonds et deux interceptions tandis qu’Alarcon et Aldous Torculas ont marqué huit points chacun.

L’UE, qui vient de remporter une victoire par écart contre le Collège de Santo Tomas samedi, affrontera le Far Jap College samedi au Massive Dome.

Le précieux Momowei a rythmé les Pink Warriors avec 12 points sur seulement 3 sur 13 et 22 rebonds. Remogat a récolté 11 points, huit rebonds et sept passes décisives, tandis qu’Abdul Sawat a ajouté 10 points.

Les partitions :

UP 84 – Diouf 19, Cansino 17, Lopez 9, Torculas 8, Alarcon 8, Abadiano 6, Cagulangan 5, Torres 5, Briones 3, Belmonte 2, Alter 2, Felicilda 0, Pablo 0, Gonzales 0, Gagate 0.

UE 69 – Momowei 12, Remogat 11, Sawat 10, Gilbuena 9, Fikes 8, Galang 6, Cruz-Dumont 5, Lingolingo 3, Tulabut 2, Spandonis 2, Langit 1, Manalang 0, Maglupay 0, Wilson 0.

Quarts-scores : 32-9, 49-28, 62-49, 84-69.

