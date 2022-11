UP Driver inspiré par le film ‘Dhol’ vole Rs 18 Lakh à l’employeur et le cache dans le tambour

L’Inde est un pays où le cinéma a un impact significatif sur la vie des gens, et certains ont utilisé des films de fiction comme moteur de crimes au fil des ans. Dans un développement connexe, un jeune homme de Pilibhit dans l’Uttar Pradesh a tenté de commettre un vol et de dissimuler l’argent volé d’une manière qu’il avait vue dans un film de Bollywood en 2007. Le compte Twitter d’UP Tak a publié une vidéo de trois minutes décrivant l’intégralité de l’incident et la saisie de l’argent volé.

L’homme, identifié comme Pawan Kumar Sharma, qui travaillait comme chauffeur à Delhi, a fui son domicile après avoir volé Rs 18 lakh à son employeur, qui a signalé l’incident à la police de Delhi après en avoir pris connaissance. La police de Delhi a contacté la police de l’UP pour localiser le conducteur, qui a été retrouvé chez lui à Pilibhit, UP dimanche matin. Le jeune homme a été appréhendé par la police et soumis à un interrogatoire rigoureux concernant l’argent qu’il avait volé, mais il n’en a fait aucune mention. La police locale et la police de Delhi ont décidé de faire une descente dans toute la résidence pour trouver l’argent.

Au cours du raid, la police a récupéré les 18 roupies lakh cachées à l’intérieur d’un Dholak, un tambour à main à deux têtes utilisé dans la musique folklorique. Certains d’entre nous se souviennent peut-être du film de Bollywood Dhol, dont l’intrigue se concentrait sur un tambour plein d’argent, à l’endroit où l’argent était caché. Le suspect, qui a été amené à Delhi pour que l’enquête puisse se poursuivre, a avoué à la police avoir eu l’idée de dissimuler l’argent dans un tambour du même film.

Plus tôt cette année, deux hommes impliqués dans des vols et des agressions sur des vélos de course coûteux ont été appréhendés lors de contrôles de piquetage dans le nord de Delhi, commettant un vol qui a également été inspiré par Bollywood. Les accusés ont admis après avoir été interrogés qu’ils avaient été inspirés pour commettre un vol par le film de Bollywood Dhoom. La police leur a saisi un seul pistolet de fabrication nationale, deux cartouches réelles, dix téléphones portables et deux motos de course qui ont été utilisées pour commettre le crime et fuir les lieux.

