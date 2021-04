Alors que les gens se tournent le dos pendant les périodes difficiles du coronavirus, une personne de la ville de Sangam de Prayagraj se révèle être le Messie en aidant les personnes dans le besoin. Rencontrez Faizul, qui n’est pas capable de garder le jeûne pendant le mois sacré de Ramzan juste pour aider les gens avec les derniers rites de leurs proches. Faizul fournit non seulement des services de corbillard gratuits aux pauvres et aux nécessiteux au milieu de la pandémie de Covid-19, mais donne également un coup de main pour mener les derniers rites d’orphelins. Bien que Faizul lui-même soit issu d’un milieu modeste, le chauffeur a fourni gratuitement des véhicules pour transporter les cadavres de patients Covid-19.

Faizul, qui vit dans la région d’Atrasuiya de Prayagraj, travaille depuis 10 ans pour fournir gratuitement des véhicules aux cadavres des pauvres, mais pendant les périodes difficiles de Covid-19, la plupart de son temps est consacré à aider ces personnes. dans le besoin. Dès qu’il reçoit un appel, il se déplace avec son véhicule. Il ne demande jamais d’argent à personne, mais accepte si quelqu’un offre de l’argent à son propre désarroi.

La deuxième vague de Covid-19 a conduit à une pénurie généralisée d’ambulances et de corbillards et certains sont facturés à des prix exorbitants pour le même. À un tel moment, Faizul est devenu un véritable guerrier Covid-19 en transportant non seulement des cadavres gratuitement à de grands risques personnels, mais aussi en contribuant à l’exercice des derniers droits des orphelins.

Faizul, cinq fois Namazi, n’a pas pu tenir le jeûne au mois de saint Ramzan en raison de son travail. «Je saute mon jeûne juste pour que mon travail ne soit pas affecté. Je m’excuse auprès d’Allah dans mes prières pour avoir sauté mon jeûne cette fois », a déclaré Faizul qui a fait de la tâche de libérer les cadavres, le mobile de sa vie.

Afin de continuer à remplir cet objectif, il ne s’est même pas marié. «Si je m’implique dans des choses du monde, mon travail peut être interrompu, donc je ne veux pas me marier», a déclaré Faizul qui transportait des cadavres sur une charrette plus tôt, mais a ensuite acheté un véhicule après avoir prêté de l’argent à des banques des connaissances.

Les amis et voisins de Faizul ne tarissent pas d’éloges sur le bon samaritain. Alors que beaucoup de ceux qui ont récemment perdu des êtres chers ont déclaré avoir dû attendre plusieurs heures pour que les voitures de corbillard arrivent, Faizul se précipite sur les lieux dès qu’il obtient des informations.

À une époque où beaucoup cherchent des occasions d’arnaquer les autres, Faizul est devenu un messie du jour au lendemain pour certaines personnes en aidant les autres sans attendre de retour.

