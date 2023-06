UP Criminel recherché dans des affaires de Dacoity, meurtre abattu lors d’une rencontre

Un criminel recherché a été abattu lors d’une rencontre avec la police de l’Uttar Pradesh dans le district de Kaushambi aujourd’hui. Le criminel a été identifié comme Gufran, qui était recherché dans plusieurs affaires de meurtre et de dacoity.

Il s’agit de la dernière d’une série de rencontres entre la police de l’Uttar Pradesh et des criminels. Depuis que Yogi Adityanath est devenu ministre en chef de l’Uttar Pradesh en 2017, il y a eu plus de 10 900 rencontres, au cours desquelles plus de 185 criminels ont été tués.