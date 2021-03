UP La police a récemment fait les manchettes après qu’un grand nombre de cartons contenant de l’alcool saisi aient disparu d’un poste de police de l’État. Un officier supérieur de police a déclaré que plus de 1 400 cartons d’alcool avaient disparu du poste de police de Kotwali Dehat et qu’une affaire avait été enregistrée contre l’agent de la maison du poste Indreshpal Singh et le greffier Rishal Singh.

«Ceux qui viennent à la station sont plus calmes, ils peuvent raconter leurs problèmes paisiblement et lentement leurs problèmes se diluent», peut-on entendre Sharma. Il a ajouté qu’offrir le gangajal et le chandan avait contribué à améliorer la loi et l’ordre dans son poste.

