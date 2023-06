UP CM Yogi Adityanath dévoile le premier billet MotoGP Bharat ; Prix ​​à partir de 800 roupies

FairStreet Sports a annoncé la vente très attendue des billets MotoGP Bharat alors que l’honorable ministre en chef de l’Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, a dévoilé les ventes de billets pour le tout premier événement mondial de motocyclisme en Inde, alors que les organisateurs ont également honoré l’honorable ministre en chef avec le premier billet de l’historique événement de course.

Les billets ont été mis en ligne à partir de vendredi sur BookMyShow, le partenaire de billetterie officiel du MotoGP™ Bharat, car les fans et les passionnés de course peuvent réserver leurs billets sur https://in.bookmyshow.com.

L’honorable ministre en chef a contribué à ouvrir la voie à la douceur de roulement du MotoGP ™ pour faire sa première entrée dans le pays, plaçant ainsi l’Uttar Pradesh et l’Inde dans une place digne sur la plate-forme mondiale des courses de motos internationales.

Il est « ravi » d’être l’hôte de cette course historique qui se déroulera sur le circuit international de Buddh à Noida du 22 au 24 septembre.

« Le MotoGP est la plus grande, la plus rapide et la plus ancienne compétition de courses de motos au monde. C’est une question de fierté et de joie que pour la première fois l’Inde accueillera le MotoGP. Ce sera sans aucun doute un événement important et prestigieux pour le nouvel Uttar Pradesh de la nouvelle Inde ainsi que pour toute la nation », a déclaré l’honorable ministre en chef.

Au nom du MotoGP, les organisateurs ont offert à l’Honorable Chief Minsiter un casque du célèbre pilote italien Enea Bastianini. L’honorable ministre en chef a également envoyé un casque signé personnellement au PDG du MotoGP en cadeau. Félicitant les organisateurs, il a ajouté : « L’utilisation de 30 % d’éthanol dans le vélo utilisé dans la compétition est louable. Il est utile pour réduire l’empreinte carbone. L’Uttar Pradesh est le plus grand État producteur d’éthanol du pays. De ce point de vue, l’organisation de ce grand événement est importante.

Notamment, la fenêtre de prévente des billets a reçu une réponse écrasante avec un nombre sans précédent d’inscriptions, et maintenant que les ventes sont en ligne, les ventes de billets devraient créer une frénésie dans la communauté des motocyclistes, les loyalistes, les passionnés d’automobile et la fraternité sportive. de l’Inde à l’identique.

« C’est un moment de grande fierté et d’exaltation pour nous à FairStreet Sports alors que nous ouvrons la vente de billets pour le premier événement mondial de motocyclisme en Inde, le MotoGP Bharat. Cet événement propulsera l’Inde sur la carte mondiale de l’excellence du motocyclisme où les meilleurs pilotes et machines du monde s’affrontent pour la suprématie sur le tarmac. La course, à plus d’un titre, est une corroboration de beaucoup de convictions, d’efforts collectifs et d’un besoin latent de popularité mondiale du sport dans la » Nouvelle Inde » dont nous sommes tous si fiers « , a commenté Pushkar Nath Srivastava, directeur de l’exploitation. de FairStreet Sports.

S’exprimant sur l’annonce historique, le directeur sportif de Dorna Sports, Carlos Ezpeleta, a déclaré : « Nous sommes incroyablement heureux que la vente des billets pour le Grand Prix d’Inde soit ouverte. Je tiens à remercier l’honorable ministre en chef de l’Uttar Pradesh Yogi Adityanath pour son soutien à ce projet. L’Inde est le plus grand marché de la moto au monde et apporte un énorme potentiel pour la croissance de notre sport. Avoir un Grand Prix d’Inde ne peut qu’accélérer cela et nous nous engageons à offrir aux fans une expérience incroyable. Merci à tous les fans indiens de MotoGP™ ! »

L’adrénaline et l’excitation sont des choses qui ne peuvent être vécues qu’en direct sur le circuit – c’est pourquoi une large gamme de prix de billets a été mise à la disposition des fans pour en tirer le meilleur parti.