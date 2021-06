UP Bride tire des coups de feu de célébration dans l’air, une vidéo virale attire l’attention des flics

Un FIR a été enregistré contre une femme qui s’est livrée à des tirs de célébration lors de sa cérémonie de mariage à Pratapgarh, dans l’Uttar Pradesh, a annoncé mardi la police. Dimanche, Rupa Pandey avait tiré en l’air avec le revolver sous licence de son oncle Ramvas Pandey avant de se rendre sur scène pour « jai maala » dans la région de Jethwara, a déclaré le surintendant de police Ashok Tomar.

La vidéo de l’incident est devenue virale sur les réseaux sociaux et, prenant connaissance, la police a déposé un FIR contre la femme en vertu des articles pertinents du Code pénal indien, de la loi sur les armes et de la loi sur les épidémies.

मई 30 . चढ़ने के की . के कर जांच है. pic.twitter.com/lWYkL7vlVK– Le Lallantop (@TheLallantop) 1 juin 2021

La police a déclaré qu’elle avait également engagé une procédure pour annuler la licence du revolver utilisé dans le tir.

Plus tôt, lors d’un incident similaire à Nagpur, la police a arrêté un homme de 19 ans pour avoir prétendument coupé des gâteaux avec une épée dans le cadre des célébrations de son anniversaire, a déclaré un responsable.

L’action a été entreprise par la branche criminelle de la police de Nagpur après que des photos de l’accusé utilisant l’épée pour couper les gâteaux soient devenues virales sur les réseaux sociaux, a-t-il déclaré.

« L’accusé Nikhil Patel a fêté son anniversaire le 21 octobre. Aux petites heures de ce jour-là, lui et ses amis ont apporté quatre gros gâteaux dans le cadre des célébrations. Patel a ensuite sorti une épée et coupé tous les gâteaux en présence de ses amis », a déclaré le responsable du commissariat de Pardi.

« Les photos et vidéos de l’acte sont devenues virales sur WhatsApp et d’autres plateformes de médias sociaux. Suite à cela, la branche criminelle a fait une descente dans la maison de Patel et a saisi l’épée et l’a également arrêté », a-t-il ajouté.

Une infraction en vertu des articles pertinents de la loi sur les armes et de la loi sur la police de Mumbai a été enregistrée.

(avec entrées de PTI)

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici