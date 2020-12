Un couple qui s’est récemment marié à Prayagraj, dans l’Uttar Pradesh, a fait la une des journaux.

Un accident a eu lieu quelques heures avant l’heure prévue du mariage, mais l’histoire a eu une fin heureuse. Il se trouve qu’Aarti, la future mariée, s’est gravement blessée après avoir dévalé un escalier et est tombée du toit. Elle se préparait quand, pour tenter de sauver un enfant, elle a rencontré un grave accident. Dans une tournure surprenante des événements, le marié, qui soutenait fermement son épouse, a décidé de l’épouser à l’hôpital où elle a été admise.

Le malheureux incident s’est produit dans la région de Kunda dans le Pratapgarh de l’UP. Aarti a subi une blessure à la colonne vertébrale à la suite de sa terrible chute. Elle a été immédiatement transportée dans un hôpital privé de Prayagraj où les médecins ont informé d’un handicap probable qu’Aarti pourrait souffrir à l’avenir.

ANI a rapporté que l’équipe médicale a révélé qu’Aarti, qui était incapable de bouger ses jambes, pourrait également devoir rester alitée pendant plusieurs mois. Le marié, Awdhesh, s’est présenté avec les deux familles et a noué le noeud nuptial avec la future mariée quelques heures seulement après l’accident. La cérémonie de mariage a été organisée à l’hôpital où des dispositions spéciales ont été prises pour organiser les rituels de mariage.

Awdhesh a déclaré au portail d’information: «Ce qui s’est passé était le destin. J’ai décidé d’être avec elle et de la soutenir dans les moments difficiles. « Tout en parlant à ANI, un membre de la famille a mentionné qu’Awdhesh était aux côtés d’Aarti tout au long. Depuis le mariage, il n’avait pas quitté l’hôpital une seule fois. Les gens prient pour le rétablissement d’Aarti et les deux familles sont débordées lors du mariage à l’hôpital, a ajouté le membre de la famille.

Prayagraj: Un couple s’est noué quelques heures après que la mariée s’est blessée au dos dans un accident qui l’a rendue alitée. Awdhesh, le marié dit: « Ce qui est arrivé était le destin. » (17.12.20) pic.twitter.com/cRAhBOSZnW– ANI UP (@ANINewsUP) 17 décembre 2020

Le Dr Sachin Singh, médecin de l’hôpital, a fait le point sur sa santé à ANI disant que la femme a subi une blessure mineure à la colonne vertébrale après une chute accidentelle du toit. Le médecin a déclaré qu’Aarti était incapable de bouger ses jambes pour le moment. On lui a en outre conseillé d’éviter la locomotion des jambes.

«Au début, je me sentais un peu inquiet. Mais, plus tard, mon mari m’a dit qu’il serait là pour moi même si je ne m’en remettais pas. Je me sentais heureuse de le savoir », a déclaré la mariée.

De nombreux utilisateurs de Twitter ont été impressionnés par le geste touchant du marié. Plusieurs personnes l’ont félicité de ne pas avoir abandonné sa mariée et ont adressé leurs meilleurs voeux et louanges sur le site de micro-blogging. Certains internautes, qui se sont souvenus de la scène de mariage de Shahid Kapoor et Amrita Rao du film Vivah, a comparé le mariage réel d’Awdhesh et Aarti.