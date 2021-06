UP Bride annule son mariage après que le marié ivre et ‘Baraatis’ l’aient forcée à danser

La famille d’une mariée a pris en otage le marié ivre et sa bande d’invités samedi dans le district de Pratapgarh, dans l’Uttar Pradesh, alors que la mariée de 22 ans s’éloignait de la cérémonie de mariage. Le marié ivre et ses invités ont essayé de forcer la mariée à danser sur la musique sur scène avant l’échange des vœux. Cela l’a fait partir et s’est sentie insultée, la famille de la mariée a pris en otage le marié et l’invité en leur demandant de rendre les cadeaux de dot.

L’incident a eu lieu dans le village de Tikri à Pratapgarh. Selon le Temps de l’Inde, la famille du marié a appelé plus tard la police pour arbitrer et résoudre l’affaire, mais la mariée a refusé de poursuivre la cérémonie de mariage.

L’officier de la station de Mandhata, Shrawan Kumar Singh, a déclaré à TOI : « Un agriculteur du village de Tikri avait arrangé le mariage de sa fille avec une Ravendra Patel du village de Kutiliya Ahina pendant le couvre-feu corona. Il avait pris les dispositions nécessaires pour la cérémonie, mais le marié et les « baraatis » sont arrivés ivres. »

«Au départ, la famille de la mariée a ignoré leurs ouvertures, mais la situation a mal tourné lorsque le marié a pressé la mariée de danser avant la cérémonie du jaimala. Lorsque la mariée a refusé, le marié a créé un chahut. Irritée par son comportement, la mariée est sortie et les membres de sa famille ont retenu les baraatis en captivité », a-t-il ajouté.

Selon l’officier, la famille du marié a finalement cédé et a accepté de restituer l’argent et les cadeaux reçus de la famille de la mariée.

Dans un autre incident bizarre impliquant un mariage dans l’État, un homme du district de Bhadohi dans l’Uttar Pradesh a fait quelque chose d’inhabituel pour rencontrer sa petite amie en se déguisant en femme en tenue de mariée pour entrer dans sa maison alors qu’elle épousait quelqu’un d’autre. Vêtu d’un sari de mariage rouge avec de faux cheveux et du maquillage, l’homme portait même un petit sac à main et des sandales. Cependant, ses gestes et sa façon de parler ont suscité beaucoup de soupçons et il a rapidement été attrapé. L’homme s’est enfui de la salle avec ses deux amis qui attendaient à l’extérieur

