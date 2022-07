UP Bride annule le mariage après deux périodes, dit que le marié est « trop sombre »

Un cas choquant a émergé d’Etawah dans l’Uttar Pradesh après que la mariée Neeta Yadav a pris deux “pheras” pendant le mariage, puis a brusquement annulé la cérémonie. La raison? La mariée a affirmé que le marié était «trop sombre». Dès que la cérémonie de mariage a commencé, le couple a échangé des guirlandes, et c’est là que les problèmes ont commencé.

Neetu a brusquement révélé son intention de mettre fin au mariage après deux “pheras”. Elle a affirmé que le marié qui lui avait été présenté auparavant n’était pas celui qu’elle épousait. Elle a ajouté qu’elle n’aimait pas le teint de sa peau. Selon un rapport d’IANS, même lorsque les membres de sa famille l’ont suppliée de revenir, elle a quitté le mandap et n’est pas revenue.

Après plus de six heures, le marié et les membres de sa famille ont accepté de partir, sans célébrer le mariage. Le père du marié a maintenant déposé un rapport de police alléguant que des milliers de roupies de bijoux qui ont été donnés à la mariée en cadeau ne leur ont pas été rendus. Le marié, Ravi, a affirmé que l’incident avait mis sa vie en danger.

Dans une autre histoire de mariage, la mariée a refusé de se marier après que le marié ait lancé une guirlande. Une dispute a également éclaté entre les deux familles après que la mariée ait refusé de se marier. Selon des informations, l’incident s’est produit à Naveen Basti de Bidhuna Kotwali dans le district d’Auraiya dans l’Uttar Pradesh. Les gens ont également été surpris après avoir appris la décision de la mariée de ne pas se marier. Selon des témoins, le marié a jeté la guirlande au moment de la varmala et cet acte a tellement bouleversé la mariée qu’elle a refusé de se marier.

Le refus de la mariée d’échanger ses vœux a créé un chahut lors du mariage. Alors que plusieurs tentatives ont été faites pour la persuader, elle est restée ferme dans sa décision. Lorsque la famille du marié a appris l’incident, elle a affirmé qu’elle était sortie manger lorsque la mariée a refusé de se marier.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles, regardez les meilleures vidéos et la télévision en direct ici.