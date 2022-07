Uorfi Javed se fait TROLLER pour avoir dansé dans une bralette en fil de fer; les internautes l’appellent “l’ambassadrice de la marque Mosquito Coil Ki”

Urfi Javed, qui est maintenant Uorfi Javed, a beaucoup tendance, grâce à son sens de l’habillement prêt à l’emploi. D’une robe en verre à une robe en lames, elle a tout fait. Elle se considère comme une créatrice qui aime expérimenter avec les vêtements. Elle a même confectionné un sac avec un sac à dos et un haut de bikini avec des coquillages. Et maintenant, la voici, vêtue d’une bralette en fil rose. Dans une vidéo récemment partagée, on peut voir Urfi danser portant une braalette et un jean taille basse.

La nouvelle sortie mode d’Urfi Javed

Alors qu’elle partageait la vidéo sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens ont commencé à la troller. Ils l’ont appelée l’ambassadrice de la marque d’un serpentin anti-moustique et ont même comparé le design à un jalebi. Certains d’entre eux semblaient impressionnés par sa mode. Découvrez la vidéo et les réactions ci-dessous :

La réaction d’Urfi Javed face aux trolls

Ce n’est pas la première fois qu’Uorfi Javed est trollé. L’actrice a été constamment victime d’intimidation, de honte corporelle, de salope et plus encore sur les réseaux sociaux. Il y a eu plusieurs fois où Uorfi l’a même rendu aux trolls avec toute leur puissance. Dans l’un des messages sur les réseaux sociaux, elle a exprimé son angoisse et écrit : “L’intimidation constante, la pêche à la traîne me rend parfois folle. Je pleure, je pleure beaucoup mais je suppose que la vie continue. Tu dois juste te faire, ces qui ne comprends pas, tu ne devrais même pas avoir d’importance ! D’habitude, je vais bien, mais aujourd’hui est un jour très rare où j’ai envie d’abandonner. Ça me prend parfois ! La haine, les abus, les trolls, l’intimidation, les menaces de viol, les menaces de mort, etc. (sic).”

Uorfi faisait partie de Bigg Boss OTT et est devenu célèbre depuis !