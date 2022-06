Uorfi Javed se fait brutalement troller pour avoir confectionné des vêtements avec des fils

La célébrité et actrice d’Internet Uorfi Javed, fréquemment photographiée en train d’expérimenter ses vêtements, a cette fois utilisé des fils pour créer un look différent.

Alors que certaines personnes ont été stupéfaites par l’originalité de l’idée, certains trolls l’ont critiquée.

Tout en partageant la vidéo sur Instagram, elle a sous-titré: “Oui, c’est du fil! De plus, il n’y a pas eu de coupure de fils !! Je pense que cela avait l’air d’être une bombe !! Je pense que je vais aussi essayer différentes couleurs! Pour moi, la mode consiste à expérimenter, créer quelque chose, faire une déclaration !

Uorfi, qui a participé à Bigg Boss OTT animé par Karan Johar sur Voot, a récemment été vue dans une mini robe noire avec deux mains faisant une boucle au centre couvrant sa poitrine. Elle a été brutalement trollée par les internautes pour sa tenue, qui a en fait été inspirée par l’un des célèbres looks de Harry.

Dans une vidéo qui a maintenant fait surface sur Internet, Harris avait partagé une vidéo sur son compte Instagram passant en revue les vidéos d’Uorfi et on peut l’entendre dire dans le clip qu’il est obsédé par elle. “Cette fille, qui est clairement très célèbre, a refait l’un de mes looks d’émission et a 45 millions de vues. Je suis obsédé, je suis vraiment obsédé”, déclare Harris dans le clip.

Récemment, quand Uorfi a été interrogée par les paparazzi sur la raison pour laquelle elle avait changé l’orthographe de son nom, elle avait dit : “Maine apni orthographe change kar di, numérologue ne bola tha, tarraki hogi, kaam milega. Viral hone se paise nahi milte (I’ J’ai changé l’orthographe de mon nom. Un numérologue m’avait recommandé de le faire pour le succès et le travail. Je ne gagne pas d’argent en étant viral).