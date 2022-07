Uorfi Javed riposte à Kashmera Shah et à d’autres actrices qui l’ont rejetée ; dit: ‘Je ne veux jamais les rencontrer’ [Exclusive Video]

Kashmera Shah avait récemment fait des remarques désobligeantes sur le sens de la mode d’Uorfi Javed et avait passé une fouille inutile sur la façon dont ce dernier avait eu un accrochage avec un agent de sécurité. Urfi Javé puis a riposté à Kashmera Shah et lui a même fait remarquer plusieurs photos chaudes et sexy tout en ajoutant que tous ses points sont invalides. Maintenant, BollywoodLife est entré en contact avec Uorfi Javed pour un exclusif interview, où la starlette n’a pas mâché ses mots sur la façon dont elle réagirait si elle rencontrait Kashmera Shah et d’autres actrices dans la vraie vie qui lui ont inutilement fait des moqueries, soulignant comment elles abattent le sexe féminin avec leur vitriol et leur mentalité. Regardez sa vidéo exclusive complète interview au dessus…