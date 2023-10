Uorfi Javed fiancé ?

Une photo récente d’Urfi Javed effectuant une puja avec un homme mystérieux est devenue virale, et les fans ont rapidement pensé qu’une cérémonie de roka se déroulait sur la photo. La photo montre Urfi et l’homme mystérieux exécutant une puja devant un havan kund, avec un pandit également présent. Les gens ont l’impression que l’homme sur la photo est son fiancé. Les rituels de l’image virale ressemblent à une cérémonie hindoue et les internautes se demandent donc également si Urfi aura un mariage intercaste. Regardez la vidéo pour connaître toute l’histoire qui se cache derrière.