Uorfi Javed affiche courageusement son œil meurtri en public, la vidéo devient virale

Vidéo d’Uorfi Javed : La star des réseaux sociaux Uorfi Javed fait souvent la une des journaux en raison de sa mode. Récemment, l’actrice a été aperçue à Mumbai. L’actrice a été aperçue dans une robe noire dans laquelle elle était très sexy. Mais cette fois, ce n’est pas sa robe mais sa blessure qui a attiré l’attention des gens. L’actrice a raconté son calvaire en s’adressant aux médias. L’actrice fait souvent la une des journaux pour son style inhabituel. Urfi est très actif sur les réseaux sociaux. On voit souvent l’actrice partager ses photos et vidéos. Cependant, à cause de tout cela, elle devient souvent la cible des trolls. Veuillez regarder la vidéo pour plus d’informations.