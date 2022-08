“Unthinkably Good Things” de Hallmark Mahogany en avant-première le 28 août

Le voyage de cette fille en Italie est pour nous et par nous !

La marque de cartes bien-aimée derrière vos marathons de films de vacances préférés a fait appel à Black Girl Magic pour le lancement de sa nouvelle série de films. Rassemblez vos copines pour regarder Des choses incroyablement bonnesle premier film sorti sous Crown Media + acajou de Hallmark bannière. Le film original sur la fraternité et la romance en Toscane sera présenté en première le 28 août sur Hallmark Movies & Mysteries.

Les cartes en acajou de Hallmark ont ​​aidé les familles noires à célébrer les étapes de la vie pendant plus de 30 ans. Maintenant, Crown Media Family Networks apporte cette représentation au petit écran avec une liste de films originaux centrés sur les Noirs.

Des choses incroyablement bonnes étoiles Karen Pitman (“Et juste comme ça,” “La

Émission du matin”), Erica Ash (“Remords du survivant,” Oncle Drew) Drake joyeux (“Restons ensemble”, “Le Quad”), Jermaine Love (« Outer Banks », Guerre des voyous) Lance Gross (« House of Payne », « Our Kind of People ») et Luca Seta (Amour & Gelato).

Laissez couler les bons moments et le bon vin ! Lorsque trois meilleures amies se réunissent pour des vacances en Italie, elles s’appuient sur la fraternité tout en faisant face aux défis de la vie et aux choix difficiles. Consultez la description de l’annonce de Hallmark Mahogany.

À un carrefour de sa carrière et de sa vie amoureuse, Allison (Pittman) a besoin de l’amour et du soutien de ses deux amis Melina (Drake) et Reesa (Ash). Lorsqu’ils lui rendent visite en Toscane, la réunion amène chaque femme à réexaminer l’état de sa propre vie et de ses relations. Bien qu’ils aient des personnalités et des perspectives différentes, ils connaissent les vérités les uns des autres et aident à prendre des décisions qui changent la vie.

Entre le bon vin, la nourriture délicieuse et une portion saine de romance, dans le cadre magnifique de la Toscane, les trois femmes savourent l’importance de l’amitié et s’inspirent mutuellement pour faire de cette prochaine saison la meilleure à ce jour et franchir le pas vers poursuivre la vie et les amours qu’ils ont toujours voulues.