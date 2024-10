UNStudio crée des gratte-ciel pour « redéfinir la vie verticale » à São Paulo

La société néerlandaise UNStudio a réalisé deux gratte-ciel à São Paulo conçus pour « redéfinir la vie verticale » dans la ville en intégrant des stratégies durables et un plan d’étage « en forme de moulin à vent ».

Situé dans le quartier Chacara Santo Antonio de São Paulo, EZ Parque da Cidade comprend deux gratte-ciel résidentiels atteignant 39 et 36 étages.

Les tours sont constituées d’une série de volumes imbriqués qui forment quatre bras rayonnant vers l’extérieur à partir d’un escalier central et d’une cage d’ascenseur. Des terrasses et des panneaux de fenêtres sombres recouvrent les extérieurs.

À leur base, les tours se terminent par des colonnes géométriques qui glissent à travers un pont surélevé qui s’étend entre elles.

Ils totalisent 244 résidences résidentielles et comprennent des équipements de construction tels que espace spa et fitness, piscines intérieure et extérieure, bibliothèque, jeux pour enfants salle de jeux et espaces verts.

Un certain nombre de stratégies durables ont été intégrées dans la conception du projet à la lumière de la croissance récente de São Paulo et du manque d’espaces verts qui en résulte, selon UNStudio.

« Au cours des 30 dernières années, la zone métropolitaine de São Paulo s’est développée de plus de 40 pour cent, dépassant des villes comme New York », a déclaré l’équipe. « Cette croissance rapide a entraîné une perte importante d’espaces verts, laissant aux résidents seulement environ 2,6 mètres carrés d’espace vert par personne, bien en dessous de la moyenne recommandée. »

« En redéfinissant la vie verticale à São Paulo, la conception de UNStudio offre aux résidents des environnements sains, sûrs, vivants et sociaux. »

Au-delà du travail avec « tous » les matériaux d’origine locale et les plantes indigènes et naturalisées, le studio a conçu les tours de manière à ce que les résidents aient un meilleur accès à la ventilation transversale, à l’air frais et à la lumière naturelle grâce à son plan d’étage.

« Contrairement aux immeubles résidentiels de grande hauteur plus typiques trouvés au Brésil – qui comprennent des unités dos à dos avec des vues unidirectionnelles – EZ Parque da Cidade introduit un plan d’étage rotatif innovant en forme de » moulin à vent « », a déclaré l’équipe.

« Ce plan d’étage inventif, dans les quatre types d’appartements, améliore la ventilation transversale, permettant à l’air frais et à la lumière naturelle de pénétrer dans chaque pièce, pour une température intérieure plus confortable et un environnement de vie sain. »

De plus, une terrasse s’étend le long du périmètre de chaque résidence et représente 25 pour cent de la taille de l’unité, ce qui offre de l’ombre pendant les mois d’été et de la lumière du soleil lorsque les températures sont plus fraîches.

Des espaces verts tels que les « jardins du ciel », la terrasse surélevée et une piscine extérieure au rez-de-chaussée donnent également accès à l’espace extérieur et « répondent à la culture de la vie en plein air du Brésil ».

UNStudio utilise l’outil « Carbon Builder » pour réduire l’empreinte d’un immeuble de bureaux au Luxembourg

Un système d’eau chaude solaire, un « système d’irrigation efficace » et un « système ENVAC souterrain sous vide » contribuent à réduire la consommation d’énergie du bâtiment.

« 40 pour cent de l’énergie est économisée pour le chauffage de l’eau, 30 pour cent de l’eau est économisée pour l’aménagement paysager, 90 pour cent des déchets sont détournés des décharges et jusqu’à 90 pour cent des émissions de carbone liées au transport des déchets peuvent être économisées », a déclaré l’atelier.

Les différentes stratégies ont abouti à la Certification locale HQE-AQUA, ainsi qu’à Quartier LEED-ND pré-certification pour le développement plus large, qui est la première à être décernée en Amérique du Sud selon le studio.

« Des plans d’étage innovants en forme de moulin à vent qui améliorent le confort des résidents, aux jardins verdoyants et à une approche globale d’efficacité énergétique, chaque aspect de ce projet est conçu pour améliorer la vie urbaine », a déclaré Ben van Berkel, fondateur de UNStudio.

« Atteindre HQE-AQUA et être le premier développement en Amérique du Sud à recevoir la pré-certification LEED-ND Neighbourhood pour son impact sur le quartier en termes de communauté, de santé et de durabilité locale souligne notre engagement et établit une nouvelle norme pour les développements futurs au Brésil. « .



Le bâtiment est le premier projet achevé de UNStudio au Brésil.

Par ailleurs, le studio a utilisé un outil de « construction carbone » pour concevoir un immeuble de bureaux avec « la plus petite empreinte carbone possible » au Luxembourg et a dévoilé les plans de la plus haute roue du monde à Séoul.

La photographie est de Joana Franca sauf indication contraire

Crédits du projet :

UNStudio :Ben van Berkel, Aurélie Hsiao avec Alexandra Virlan, Wing Tang, Wouter de Jonge, Imola Berczi, Adi Utama, Olivier Yebra, Sander Versluis, Patrick Noome

Exécutif: Alexandre Milleu Architecture

Aménagement paysager : Sergio Santana Planejamento et conception du paysage

Ingénierie structurelle : Pasqua & Graziano Associés

Conception d’éclairage : Mingrone Éclairage

Aménagement intérieur : III Design d’intérieur par RIPTYQUE ARCHITECTURE

Génie électrique et plomberie : Projeter Projet de Systèmes

Génie mécanique: Thermoplan Engeniharia Termica S/S

Acoustique: Akkerman Acustica

Accessibilité: Elisa Prado Architecture

Signalisation : Conception DEA