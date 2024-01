UNRWA : ce que nous savons des allégations d’Israël contre le personnel de l’ONU à Gaza

CNN

La principale agence de l’ONU à Gaza est dans la tourmente après qu’Israël a accusé certains membres de son personnel d’être impliqués dans les attaques terroristes du Hamas du 7 octobre.

L’Office de secours et de travaux des Nations Unies (UNRWA) a licencié plusieurs employés à la suite de ces allégations, qui n’ont pas été rendues publiques. Les États-Unis et plusieurs autres pays ont également suspendu le financement de l’organisation, qui emploie environ 13 000 personnes à Gaza, alors que la catastrophe humanitaire s’aggrave dans l’enclave palestinienne assiégée.

Voici ce que nous savons.

L’UNRWA a été créé par les Nations Unies après la guerre israélo-arabe de 1948 pour fournir une aide humanitaire aux Palestiniens déplacés.

L’organisation définit les réfugiés palestiniens comme « toute personne dont le lieu de résidence normal était la Palestine entre le 1er juin 1946 et le 15 mai 1948 et qui a perdu à la fois son foyer et ses moyens de subsistance à la suite de la guerre de 1948 ».

Ceux qui correspondent à cette définition ils sont désormais 5,9 millions. Israël a rejeté la possibilité d’autoriser les Palestiniens déplacés à rentrer chez eux, arguant que cette décision modifierait le caractère juif du pays.

Depuis sa création, l’Assemblée générale des Nations Unies – un organe votant de tous les États membres – a renouvelé à plusieurs reprises le mandat de l’UNRWA. L’agence a fourni une aide à quatre générations de réfugiés palestiniens, selon son site Internet, couvrant l’éducation, les soins de santé, les infrastructures des camps, les services sociaux et l’aide d’urgence, y compris en période de conflit.

Au moins 152 employés de l’UNRWA ont été tués à Gaza depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, selon l’agence.

Ni Israël ni l’UNRWA n’ont précisé la nature de l’implication présumée des employés de l’UNRWA dans les événements du 7 octobre, ni le nombre d’employés prétendument impliqués.

Cependant, un responsable israélien a déclaré vendredi à CNN qu’Israël avait partagé des informations sur 12 membres du personnel prétendument impliqués dans les attaques du 7 octobre avec l’UNRWA et les États-Unis.

Le commissaire général de l’UNRWA, Philippe Lazzarini, a déclaré avoir reçu « des informations sur l’implication présumée de plusieurs employés ». Pour protéger la capacité de l’agence à fournir une aide humanitaire à Gaza, il a décidé « de résilier immédiatement les contrats de ces membres du personnel et de lancer une enquête afin d’établir la vérité », selon un communiqué.

Tout employé de l’UNRWA impliqué dans des actes de terrorisme « sera tenu responsable, notamment par le biais de poursuites pénales », a-t-il ajouté.

En plus de l’implication présumée des membres du personnel le 7 octobre, les Forces de défense israéliennes ont également affirmé samedi que les installations de l’UNRWA avaient été utilisées à des « fins terroristes », dans une déclaration à CNN samedi.

« Un dossier a été compilé par la Direction du renseignement, incriminant plusieurs employés de l’UNRWA pour leur implication présumée dans le massacre, ainsi que des preuves indiquant l’utilisation des installations de l’UNRWA à des fins terroristes », indique le communiqué de Tsahal.

Interrogée sur les allégations concernant les installations de l’UNRWA, l’agence a déclaré à CNN : « Nous n’avons pas plus d’informations à ce stade à ce stade. Le Bureau des services de contrôle interne (l’organe de contrôle interne de l’ONU) examinera toutes ces allégations dans le cadre de l’enquête que le commissaire général de l’UNRWA lui a demandé d’entreprendre.

Le Hamas, dans un communiqué officiel publié samedi, a critiqué la décision de mettre fin aux contrats des employés et a accusé Israël de tenter de saper l’UNRWA et d’autres organisations fournissant une aide humanitaire à Gaza.

Quelle est la relation actuelle entre Israël et l’ONU ?



Les relations d’Israël avec l’ONU sont tombées à un plus bas historique ces derniers mois. De hauts responsables de l’ONU ont vivement critiqué la conduite de la guerre par Israël à Gaza, qui a tué plus de 26 000 Palestiniens, selon les autorités sanitaires du territoire dirigées par le Hamas. Les diplomates israéliens ont quant à eux été irrités par les appels à un cessez-le-feu de l’ONU.

En décembre, les diplomates israéliens se sont déchaînés lorsque le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a invoqué un outil diplomatique rarement utilisé pour porter le conflit devant le Conseil de sécurité de l’ONU. Dans une lettre adressée aux 15 membres du Conseil, Guterres a exhorté l’organisme à « faire pression pour éviter une catastrophe humanitaire » et à s’unir pour appeler à un cessez-le-feu humanitaire complet.

L’ambassadeur israélien auprès des Nations Unies, Gilad Erdan, qui a affirmé qu’un cessez-le-feu « cimente le contrôle du Hamas sur Gaza », a critiqué Guterres pour cette décision, notant que les récentes guerres en Ukraine, au Yémen et en Syrie n’avaient pas suscité la même réponse.

Les allégations de l’UNRWA ont été formulées vendredi le même jour où le plus haut tribunal de l’ONU a ordonné à Israël d’agir immédiatement pour empêcher le génocide à Gaza, sans toutefois aller jusqu’à appeler à un cessez-le-feu.

L’UNRWA est depuis longtemps la cible des critiques israéliennes. Israël a accusé l’agence des Nations Unies d’incitation à la haine contre Israël, ce que l’UNRWA nie. En 2017, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a cherché à démanteler l’organisme des Nations Unies, affirmant qu’il devrait être fusionné avec la principale agence des Nations Unies pour les réfugiés.

L’UNRWA a à plusieurs reprises allégations démenties que son aide est détournée vers le Hamas ou qu’il enseigne la haine dans ses écoles, et a remis en question « la motivation de ceux qui font de telles affirmations ». L’agence a condamné l’attaque du Hamas du 7 octobre comme étant « odieuse ».

Plusieurs pays occidentaux ont annoncé la suspension du financement de l’UNRWA à la suite de ces allégations. Le Département d’État américain a déclaré vendredi qu’il avait « temporairement suspendu le financement supplémentaire » de l’agence. Le Canada, le Royaume-Uni et l’Allemagne ont emboîté le pas, entre autres.

L’Irlande a déclaré samedi qu’elle n’avait « pas l’intention de suspendre le financement du travail vital de l’UNRWA à Gaza », le ministre irlandais des Affaires étrangères Micheál Martin tweetant qu’il avait « pleinement confiance » dans la décision de Lazzarini d’« enquêter de manière approfondie ».

Mustafa Barghouthi, secrétaire général de l’Initiative nationale palestinienne, a qualifié la décision de suspendre les fonds de « honteuse », soulignant que les allégations étaient apparues le même jour que la décision de la Cour internationale de Justice.

L’Organisation de libération de la Palestine (OLP) a appelé les pays réduisant leur financement à « revenir immédiatement sur leur décision ». Le secrétaire général de l’OLP, Husseim Al-Sheick, a déclaré que la suspension du financement « entraîne de grands risques politiques et de secours ».

Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a salué vendredi la décision des États-Unis de suspendre le financement, et le ministre israélien des Affaires étrangères, Israel Katz, a appelé davantage de pays à suspendre le financement de l’UNRWA.

Dans un communiqué samedi, le chef de l’UNRWA, Lazzarini, a qualifié les suspensions de financement de « choquantes » et les a exhortés à reconsidérer leur décision. De telles décisions menacent l’aide humanitaire apportée par l’organisation à des millions de personnes, a-t-il averti.

« Il serait extrêmement irresponsable de sanctionner une agence et une communauté entière qu’elle sert en raison d’allégations d’actes criminels contre certaines personnes, en particulier en période de guerre, de déplacements et de crises politiques dans la région », peut-on lire dans la déclaration de Lazzarini.

« L’UNRWA partage chaque année la liste de tout son personnel avec les pays hôtes, y compris Israël. L’Agence n’a jamais reçu de préoccupations concernant des membres spécifiques du personnel.

Le financement constitue depuis longtemps un défi pour l’UNRWA et la suspension – même brève – du financement par les principaux bailleurs de fonds soulève la question de savoir comment l’UNRWA pourra continuer à aider la population de Gaza dans un contexte de craintes croissantes de famine.

Les États-Unis sont le plus grand donateur de l’organisation. Il avait déjà supprimé complètement son soutien sous la présidence de Donald Trump avant d’être rétabli sous Joe Biden.

Reportage fourni par Mitchell McCluskey, Benjamin Brown, Heather Law, AJ Davis, Ibrahim Hazboun, Rob Iddiols, Amir Tal, Akanksha Sharma, Lauren Izso et Caitlin Hu de CNN.