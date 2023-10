Une partie de la foule lors de la dernière édition d’Unruly Fest

L’annonce du retour d’Unruly Fest a relancé les discussions sur le potentiel et le soutien apporté au paysage du divertissement dans la paroisse de St Thomas, le spectacle sur scène massif déclenchant également le possible retour d’un autre incontournable, East Fest.

La superstar internationale du dancehall Popcaan a annoncé le retour d’Unruly Fest après une interruption de trois ans en raison de la pandémie de COVID-19, et le populaire promoteur et producteur d’événements basé à St Thomas, Junior Bloodline, affirme que même si l’industrie du divertissement de la paroisse en bénéficiera de manière significative à partir de son retour, il y a de la place pour beaucoup plus de soutien.

“Pour être honnête, avec mon expérience là-bas, le développement peut se faire facilement, c’est juste [that] la police doit travailler [a] un peu mieux avec les promoteurs. Parfois, j’ai l’impression que les promoteurs sont ciblés là-bas”, a déclaré Junior Bloodline, à l’origine de la populaire série Morning Brunch et du prochain événement Dancehall Lifestyle d’une semaine.

“D’un autre côté, tout a son époque et son étape dans la vie, donc je ne pense pas qu’il y ait une précipitation pour mettre St Thomas sur la carte parce que tout le monde connaît Paul Bogle, beaucoup de grandes choses viennent de St Thomas, donc tout prend du temps. Mais en ce qui concerne la scène du divertissement [we need] la police à mieux travailler avec nous”, a-t-il ajouté.

Popcaan se produit au Unruly Fest à St Thomas

Unruly Fest, qui se déroulait auparavant dans l’ancienne usine Goodyear ainsi qu’au pavillon Lysson de la paroisse, se tiendra cette année le 22 décembre à Roselle, près de Morant Bay. Jusqu’à présent, Najeerii, Skillibeng, I-Wayne et Fivio Foreign ont été annoncés comme artistes invités.

Unruly Fest a eu lieu pour la première fois en 2018. Le concert à guichets fermés a vu des apparitions du rappeur canadien Drake, Tory Lanez, Bounty Killer, Cocoa Tea, Tanya Stephens, Bugle, I-Wayne, Agent Sasco, Bush Man, Iba Mahr, Jah. Vinci, Quada, Jah Frass, Nesbeth et Richie Stephens, car cela a apporté une impulsion de divertissement indispensable à la paroisse de St Thomas.

Pendant ce temps, Junior Bloodline se dit heureux du retour d’Unruly Fest et de la lumière positive sous laquelle le festival a mis la paroisse.

“En tant que promoteur d’un grand événement à St Thomas appelé Morning Bliss qui attire des personnes de toute la Jamaïque, je peux dire que des spectacles comme celui-là font connaître une paroisse dont on dit toujours qu’elle est oubliée. [Unruly Fest] apporter tout à l’économie”, a-t-il expliqué.

“Les personnes qui coiffent et coiffent les ongles, les supermarchés, les vendeurs et même les membres des forces de police en bénéficient également… le conseil paroissial en profite également. Cela stimule l’économie et tout le monde y gagne”, a-t-il poursuivi.

Pendant ce temps, l’artiste Gramps Morgan, lauréat d’un Grammy Award, dont la famille est originaire de St Thomas, convient qu’Unruly Fest et d’autres de même ampleur sont très bénéfiques pour la paroisse.

Le membre de première ligne de Morgan Heritage a déclaré que l’appétit pour les options de divertissement dans cet espace, ainsi que l’installation d’infrastructures attendues depuis longtemps, ont encouragé le retour potentiel du grand spectacle sur scène de sa famille, East Fest, qui a eu lieu pour la dernière fois en 2007.

“Eh bien, les grands spectacles sur scène comme celui-ci font beaucoup pour l’économie, en particulier pendant les périodes de vacances. Les vendeurs peuvent gagner de l’argent, les hôtels peuvent gagner de l’argent et envoyer leurs enfants à l’école. [because of it in] de la même manière que l’East Fest l’a fait il y a de nombreuses années, il y a plus de 20 ans”, a-t-il déclaré au Observateur de la Jamaïque.

Le chanteur chevronné a ajouté qu’il attendait avec impatience le développement continu de St Thomas, notamment avec les améliorations infrastructurelles en cours.

“J’aimerais vraiment voir plus de méga-spectacles dans notre paroisse… et maintenant que l’autoroute est en construction, je vois certainement notre spectacle familial revenir – East Fest – dans un avenir très proche. L’avenir de St Thomas s’annonce très prometteur. “, a déclaré Morgan.