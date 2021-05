Unni Dev, le fils de l’acteur malayalam Rajan P Dev arrêté pour le suicide de sa femme

Unni Dev, le fils du regretté acteur Rajan P Dev mardi, a été placé en garde à vue et l’arrestation a été faite pour le suicide de sa femme Priyanka, au début du mois. Unni Dev est également un acteur qui a joué dans quelques films malayalam.

L’équipe de police de Nedumangad, près d’ici, est arrivée à son domicile dans le district d’Ernakulam et l’a emmené en garde à vue et après s’être assuré qu’il était devenu COVID-19 négatif, a poursuivi les procédures.

Sa femme a été retrouvée pendue chez elle à Vattapara le 12 mai 2021. Le poste de police de Vattapara avait alors enregistré un cas de mort contre nature et ils ont ensuite admis qu’un jour avant sa mort, elle était venue porter plainte pour violence conjugale.

Plus tard, le frère de Priyanka a également déposé une pétition pour les abus qu’elle avait subis chez Unni. La police locale a alors commencé son enquête et elle est restée bloquée après que l’on sache qu’Unni était COVID-19 positif et mardi, la police a découvert qu’il était devenu négatif.

Le père d’Unni, Dev, était un acteur de cinéma extrêmement populaire. Il est décédé en 2009 après avoir joué dans plus de 200 films. Unni et Priyanka ont eu un mariage d’amour en 2019 et après le mariage, elle travaillait dans une école privée en tant que professeur d’éducation physique.

Selon ses proches, au départ, le mariage se passait bien. Cependant, après un certain temps, des problèmes ont commencé à surgir et ces derniers temps, les choses avaient vraiment mal tourné et elle a décidé de rentrer chez elle et le lendemain, elle a mis fin à ses jours.

Les proches de la défunte ont allégué qu’elle souffrait et ils prétendent avoir des images de la même chose, tandis que la famille d’Unni n’a pas encore parlé de la question.