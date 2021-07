Unnati Malharkar à Jissa Paul, 6 influenceurs Instagram qui ont réussi la tendance « Dinero »

En raison de la pandémie de COVID-19, lorsque les gens du monde entier étaient enfermés dans leurs maisons, le concept de bobines Instagram a été introduit. Du doublage de musique aux vidéos de transition, les tendances Instagram sont un régal pour les yeux, et elles éloignent également l’ennui. Les défis Instagram ont permis à beaucoup d’explorer leur côté dansant. Eh bien, les bobines ne se limitent pas à la danse et à la musique, même les dialogues filmiques et amusants font des merveilles. Un autre élément qui a gagné en popularité sont les chansons de Reel. Nous avons souvent vu des créateurs de contenu vibrer au rythme et insuffler leur propre créativité pour faire ressortir leurs vidéos.

La chanson de Reel, Dinero de Trinidad Cardona est le dernier ajout et les Instagrammers essaient par tous les moyens de gagner le cœur de leurs abonnés. Voici quelques créateurs dont les Dinero Reels étaient assez impressionnants –

Awez et Anam Darbar :Ce duo frère-sœur a marqué plusieurs tendances et nous pouvons également ajouter la tendance Dinero. Leurs mouvements de danse incroyables et uniques ajoutent beaucoup de swag à la vidéo. La chorégraphie d’Awez a souvent laissé ses fans sans voix.

Unnati Malharkar :La diva de la mode d’Instagram est l’un des créateurs de contenu qui partage de superbes vidéos de transition et des mouvements de danse. Son sens de la mode et son maquillage subtil sont une source d’inspiration pour beaucoup. Acing la tendance Dinero, Unnati y a infusé son jeu de transition.

Jissa Paul :Jissa a pris le numéro de danse populaire et a créé une vidéo unique, sans groover à son rythme. Elle a présenté à ses abonnés son équipe qui travaille dur, qui est à l’origine de ses superbes vidéos.

Sonali Bhadauria :Sonali Bhadauria a également suivi Dinero dans son dernier Instagram Reel. Ces mouvements étonnants dans les bottes noires et le facteur de punch ont élevé la barre de la tendance.

Aadil Khan et Krutika Solanki :Aadil et Krutika ont fait une « danse en couple » sur la chanson populaire qui semble si facile et fluide.

Deeksha Khurana :Deeksha a ajouté son butin et sa beauté au numéro Dinero. Les lunettes de soleil jaunes en forme de cœur volent la vedette.

Dites-nous lequel est votre préféré ?

