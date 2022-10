Unnati Hooda s’effondre, Sankar Muthusamy entre dans ses quartiers

Le navetteur indien S Sankar Muthusamy Subramanian a enregistré une victoire confortable pour participer aux quarts de finale du simple masculin des Championnats du monde juniors BWF 2022, mais son compatriote Unnati Hooda s’est retiré du tournoi, ici jeudi.

S Sankar a battu le Thaïlandais Nachakorn Pusri 21-10, 21-12 en huitièmes de finale pour maintenir les espoirs de médaille de l’Inde dans la compétition. L’Indien, quatrième tête de série, affrontera le Chinois Hu Zhe An, qui a battu son compatriote Wang Zi Jun 21-16, 21-19 lors de son affrontement avant le quart de finale.

Cependant, Unnati, 14 ans, a perdu contre la Japonaise Hina Akechi 17-21, 21-12, 18-21 dans un huitième de finale bien disputé – une heure et 2 minutes.

Hooda, n ° 5 mondial au classement junior de badminton et cinquième tête de série du tournoi, a eu du mal à lire les amortis astucieux de Hina Akechi au début du premier match et a pris du retard 11-7 tôt. Cependant, elle a récupéré et a réussi à égaliser rapidement. Le match a été serré jusqu’à la fin, mais Akechi a trouvé un équipement supplémentaire juste à la fin pour remporter le premier match.

Unnati, qui est devenue la plus jeune Indienne à remporter un titre BWF Super 100 après avoir remporté le titre en simple féminin de l’Open d’Odisha en janvier, est revenue en force lors du deuxième match et a dominé son adversaire japonaise pour égaliser. Dans le décideur, l’adolescent indien a bien commencé mais a finalement dérapé pour s’écraser.

Après les résultats de jeudi, S Sankar reste le seul Indien encore en vie dans la compétition.

Notamment, l’ancienne n ° 1 mondiale Saina Nehwal est la seule Indienne à avoir remporté la couronne du championnat du monde junior à ce jour, tandis que l’étoile montante Lakshya Sen a été la dernière médaillée indienne à l’événement avec une médaille de bronze en 2018.

Les Championnats du monde juniors BWF n’ont pas eu lieu en 2020 et 2021 en raison de Covid-19. Les championnats juniors se terminent le 30 octobre.

