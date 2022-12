Unnati Hooda Scripts History, devient le premier Indien à participer à la finale du simple U-17 aux championnats juniors d’Asie

Le navetteur montant Unnati Hooda a créé l’histoire aux Championnats juniors de badminton Asie U-17 et U-15 2022 en devenant le premier Indien à participer à la finale du simple U-17 après avoir battu le Japonais Mion Yokouchi 21-8, 21-17 à Nonthaburi, Thaïlande le Samedi.

Le joueur de simple U-15 Anish Thoppani et la paire de double masculin U-17 composée d’Arsh Mohammad et de Sanskar Saraswat ont également remporté de brillantes victoires pour accéder à leurs finales respectives.

La tête de série Unnati a une fois de plus répondu aux attentes et a marqué son autorité dans la demi-finale du simple féminin U-17 lorsqu’elle a conclu le match en deux sets. La championne de l’Odisha Open n’a pas encore perdu un set dans sa campagne lors du prestigieux événement.

Auparavant, les doubles hommes Arjun MR-Chirag Shetty (2013) et Krishna Prasad Garaga-Satwiksairaj Rankireddy (2015) avaient remporté des médailles d’or pour l’Inde dans la catégorie U-17 lors du tournoi.

« C’est une grande réussite pour un jeune. Unnati a prouvé qu’elle était la meilleure tête de série avec des performances dominantes tout au long du tournoi. Je la félicite d’être devenue la première Indienne à participer à la finale du simple U-17 de ce prestigieux tournoi. Et je félicite également Anish, Arsh et Sanskar pour avoir participé à la finale ainsi que d’autres Indiens qui ont obtenu des médailles de bronze. Ce tournoi est une excellente plateforme pour les jeunes navetteurs et Unnati et nos autres navetteurs ont montré leur talent avec des performances impressionnantes », a déclaré Sanjay Mishra, secrétaire général de l’Association indienne de badminton.

Unnati affrontera désormais le Thaïlandais Sarunrak Vitidsarn dans le match pour la médaille d’or.

Le duo en forme d’Arsh et Sanskar a également présenté une démonstration similaire contre Chi-Ruei Chiu et Shao Hua Chiu du Taipei chinois pour se qualifier pour la finale du double masculin U-17 avec une victoire 21-15, 21-19 dans le Concours de Last-4 déséquilibré.

Ils affronteront désormais un autre adversaire du Chinese Taipei, Lai Po Yu et Yi-Hao Lin, en finale.

Plus tard dans la demi-finale masculine des moins de 15 ans, Anish a fait un retour sensationnel après avoir été battu pour étourdir la deuxième tête de série Lee Yu-Jui du Chinese Taipei avec une victoire de 18-21, 21-12, 21-12.

En finale, Anish affrontera Chung-Hsiang Yih du Chinese Taipei, qui a battu l’Indien Gnana Dattu 21-16, 19-21, 21-13 dans une autre demi-finale.

En 2013, Siril Verma avait remporté une médaille d’or en simple masculin U-15 tandis que Samiya Farooqui et Tasnim Mir ont décroché les titres en simple féminin U-15 en 2017 et 2019 respectivement.

Avec cette défaite, Dattu a signé avec des médailles de bronze avec la paire de double masculin U-15 de Bjorn Jaison et Aathish Sreenivas PV, dont l’impressionnant parcours a été écourté par la paire indonésienne tête de série de Muhammad Mubarrok et Raihan Pramono avec un Victoire 18-21, 14-21. Les finales se joueront dimanche.

