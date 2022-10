Unnati Hooda passe en huitièmes de finale, Anupama Upadhyay se retire

La navette indienne Unnati Hooda s’est qualifiée pour les huitièmes de finale du simple féminin aux Championnats du monde juniors de badminton 2022 mercredi.

Unnati, âgée de 14 ans, classée n ° 5 mondiale au classement junior de badminton et cinquième tête de série du tournoi, a battu l’Italienne Gianna Stiglich 21-11, 21-7.

Hooda, qui est devenue la plus jeune Indienne à remporter un titre BWF Super 100 après avoir remporté le titre en simple féminin de l’Open d’Odisha en janvier, affrontera ensuite Hina Akechi du Japon en pré-quarts de finale.

Cependant, c’était la fin de la route pour le numéro 3 mondial Anupama Upadhyay aux championnats juniors. La tête de série a perdu contre la Chinoise Zhang Xin Ran 15-21, 10-21.

Zhang affrontera ensuite le navetteur sud-coréen Na Kyung Park, qui a évincé Rakshita Sree Ramraj, un autre Indien 21-13, 21-13.

Pendant ce temps, S Sankar Muthusamy Subramanian, le joueur indien le mieux classé en simple masculin au n ° 4 mondial, s’est maintenu en vie dans la compétition après avoir dépassé l’Espagnol Basilio Porto par une victoire retentissante 21-4, 21-5.

Le Thaïlandais Nachakorn Pusri se situe désormais entre S Sankar et un quart de finale.

Cependant, la campagne de Samarveer et Radhika Sharma en double mixte a pris fin alors que le duo, qui a été impressionnant depuis les Championnats du monde juniors mixtes BWF 2022 plus tôt ce mois-ci, a perdu contre la paire japonaise Seiya Inoue et Kokona Ishikawa 18-21, 16- 21 après un combat acharné.

Notamment, l’ancienne n ° 1 mondiale Saina Nehwal est la seule Indienne à avoir remporté la couronne du championnat du monde junior à ce jour, tandis que l’étoile montante Lakshya Sen a été la dernière médaillée indienne à l’événement avec une médaille de bronze en 2018.

Les Championnats du monde juniors de la BWF n’ont pas eu lieu en 2020 et 2021 en raison du COVID-19. L’édition en cours des championnats juniors se terminera le 30 octobre.

