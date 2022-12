Unnati Hooda entre en quarts de finale des championnats juniors d’Asie de badminton

La tête de série numéro un, Unnati Hooda, est entrée en quarts de finale de la catégorie U-17 en simple féminin des championnats juniors de badminton Asie U-17 et U-15 en Thaïlande jeudi.

Le champion de l’Open d’Odisha, Unnati, a battu la 14e tête de série Nutchavee Sittiteeranan de Thaïlande 21-11 21-19 en huitièmes de finale.

Dans un autre match féminin U-17, l’Indienne Anmol Kharb a été montrée à la porte par la Malaisienne Dania Sofea 17-21 21-19 13-21.

En double féminin U-15, les têtes de série Tanvi Reddy et Durga Esha Kandrapu ont battu la paire locale de Sunisa Lekjula et Pimchanok Sutthiviriyakul 21-18 22-20 pour accéder aux pré-quarts de finale.

En double féminin U-17, la quatrième tête de série Navya Kanderi et Rakshitha Sree Santhosh Ramraj ont été stupéfaites en huitièmes de finale par la paire japonaise d’Akari Kamio et Nayu Shirakawa 12-21 11-21.

Il y a eu une autre surprise lors du premier tour du double féminin lorsque la paire thaïlandaise non classée de Hathaithip Mijad et Huzwaney Momin a choqué la deuxième tête de série Vennala Kalagotla et Shriyanshi Valishetty de l’Inde 21-16 21-15.

En double masculin U-17, Divyam Arora et Mayank Rana, cinquième tête de série indienne, ont été surpris par les Indonésiens Muhammad Baqir Al Hanif et Muhammad Rajendra Hugo Fausta 21-17 11-21 19-21.

Le duo de double masculin U-17 composé d’Arsh Mohammad et de Sanskar Saraswat, sixième tête de série, s’est frayé un chemin vers les pré-quarts de finale, battant les Indonésiens Daniswara Mahrizal et Yeremia Dwi Andre Mukuan et 21-12 21-10.

