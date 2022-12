Unnati Hooda, Anish Thoppani, Arsh Mohammad- Sanskar Saraswat Pair remportent tous l’argent aux championnats juniors d’Asie

Le navetteur en simple féminin U-17 Unnati Hooda, la paire de double masculin Arsh Mohammad et Sanskar Saraswat et le navetteur en simple masculin U-15 Anish Thoppani ont signé avec des médailles d’argent aux Championnats juniors U-17 et U-15 de Badminton Asie 2022 à Nonthaburi, Thaïlande le dimanche.

Plus tôt, le navetteur du simple masculin Gnana Dattu et le duo de double masculin Bjorn Jaison et Aathish Sreenivas PV ont obtenu des médailles de bronze dans la catégorie U-15.

Unnati, qui était devenue la première navette indienne à atteindre la finale féminine U-17, s’est inclinée contre Sarunrak Vitidsarn de Thaïlande tandis qu’Anish et Arsh/Sanskar ont échoué contre Chung-Hsiang Yih et Lai Po-Yu/Yi-Hao du Taipei chinois. Lin respectivement en finale.

Les trois finalistes indiens étaient à un match de moins, ont remporté leurs deuxièmes matchs respectifs, mais n’ont pas réussi à convertir le troisième.

Après avoir perdu le premier match 18-21, Unnati a dominé ensuite et a gagné 21-9. Le troisième match a été au coude à coude jusqu’à 14-14 avant que le navetteur thaïlandais ne se précipite vers la victoire, remportant le match décisif 21-14.

Alors qu’Anish était un peu décalé au départ et que son adversaire du Chinese Taipei en a profité pleinement pour remporter le premier match 21-8. Anish s’est regroupé dans le second pour forcer un décideur. a toujours été vu se calmer malgré des situations tendues et cela a donné des résultats puisqu’il a empoché le deuxième match plus difficile 24-22.

Le décideur était une affaire serrée, mais des erreurs sur des points cruciaux ont nui aux chances de l’Indien alors qu’il s’inclinait 21-19 lors du dernier match.

