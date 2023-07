"Unke Saamne Aate Salut Meri…": Yuzvendra Chahal sur son lien avec MS Dhoni

Le grand nombre de fans de MS Dhoni n’est nouveau pour personne. Le joueur de cricket de 42 ans, considéré comme l’un des meilleurs capitaines au monde, a guidé l’équipe indienne vers trois trophées majeurs de l’ICC sous sa direction. Dhoni est très populaire pour sa nature calme et posée et sa conscience sur le terrain. Outre sa base de fans régulière, le skipper des Super Kings de Chennai est également admiré par d’autres joueurs de cricket lui-même et le vétéran indien Yuzvendra Chahal en est un exemple.

Chahal, qui a fait ses débuts internationaux en 2016 lors d’une série ODI contre le Zimbabwe, est connu pour ses singeries hilarantes sur le terrain et en dehors. Cependant, dans une récente interview, le spinner a révélé que chaque fois qu’il est devant Dhoni, il garde automatiquement la bouche fermée.

« Il n’est qu’une personne, unke saamne aate salut meri bolti bandh ho jaati hai [I am tongue-tied in front of him]. Je ne parle pas beaucoup, quel que soit mon état d’esprit. Je reste assis et ne réponds que si Mahi bhai demande quelque chose. Sinon, je me tais », Chahal a déclaré dans une interview avec Ranveer Allahbadia.

Le spinner de 32 ans a partagé une histoire où il avait concédé 64 points contre l’Afrique du Sud lors d’un match T20 à Centurion et comment Dhoni a fait preuve de confiance et réconforté Chahal pendant sa « journée de repos ».

« Nous jouions un match T20 contre l’Afrique du Sud à Centurion. Pour la première fois, j’ai été touché pour 64 points en quatre overs. [Heinrich] Klaasen me martelait, alors il m’a demandé si je jouerais au guichet. J’ai dit d’accord, mais ensuite Klaasen m’a frappé pour un six », a déclaré Chahal.

« Je revenais quand Mahi bhai est venu vers moi et m’a dit, ‘aaj tere din nahi hai, koi baat nahi’ [Today is not your day, it’s okay]. Mais il m’a dit que les cinq balles qu’il me reste, je devrais essayer de ne pas concéder une limite sur celles-ci car cela aidera l’équipe. De cette expérience, j’ai réalisé que même si vous avez un jour de congé, vous pouvez toujours soutenir l’équipe », a-t-il ajouté.

Chahal a joué 72 ODI et scalpé un total énorme de 121 guichets. Il a également disputé 75 matchs en T20I et scalpé 91 guichets. Outre le cricket international, il a également disputé 145 matchs IPL et remporté 187 guichets, avec les meilleurs chiffres de 5/40.