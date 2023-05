Univision renouvelle les droits de la Ligue des champions pour 3 ans pour 225 millions de dollars

Univision a encore une fois remporté les droits de diffusion en espagnol de la Ligue des champions de l’UEFA ici aux États-Unis. Cela comprend la Ligue des champions, la Ligue Europa et la Ligue de conférence Europa. La société de médias américano-mexicaine est actuellement propriétaire du réseau de télévision Univision. Selon des sources à Sporticol’accord valait 225 millions de dollars sur trois ans.

L’annonce est intervenue un an après que Paramount / CBS Sports aient décroché les compétitions de clubs européens en anglais. Ce partenariat a coûté au conglomérat médiatique 1,5 milliard de dollars sur un contrat de six ans. En combinant les deux contrats, l’UEFA récoltera environ 325 millions de dollars chaque année en droits de diffusion aux États-Unis entre 2024 et 2027.

Accord sur les droits de la Ligue des champions Univision négocié par Relevent Sports Group

Selon le média susmentionné, Relevent Sports Group a négocié l’accord entre les deux parties. Boris Gartner, associé chez Relevent et PDG de LaLiga North America, a expliqué la raison du contrat relativement court avec Univision. « Nous pensons que conclure un accord de trois ans avec le détenteur actuel des droits en espagnol était le bon moyen de maximiser la valeur », a déclaré Gartner.

« Et alors que nous examinons ce que sera l’avenir des entreprises de médias et des services de streaming, il y a certainement une opportunité pour les acteurs hispaniques non essentiels de commencer à investir dans les droits de la langue espagnole. »

Notre choix : Comprend : Premier League, Liga MX, Ligue 1, + 84 chaînes sportives Essai gratuit de 7 jours

La Ligue des champions est la plus grande compétition de clubs de football

La Ligue des champions de l’UEFA est notamment l’une des compétitions interclubs les plus regardées au monde. En fait, CBS a affirmé que la finale entre Liverpool et le Real Madrid la saison dernière avait attiré 2,76 millions de téléspectateurs. Il s’agissait de la plus grande audience de l’histoire du tournoi ici aux États-Unis.

L’accord entre l’UEFA et Univision étend leur partenariat américain pour diffuser les trois compétitions. FOX Sports détenait auparavant les droits en espagnol pour la Ligue des champions entre 2009 et 2018. Cependant, Univision a remporté l’offre pour les droits à partir de la saison 2018/19. Le réseau aurait surenchéri sur ESPN lors des négociations il y a cinq ans.

Photo: IMAGO / NurPhoto