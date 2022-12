Univision acquiert les droits de la Coupe de la Ligue mais transmet la MLS

Univision diffusera les matchs de la Coupe des ligues à partir de 2023. Il ne fera cependant pas de même pour la Major League Soccer.

Univision aura des droits linéaires sur l’ensemble des matchs de la Coupe des ligues, selon Jonathan Tannenwald du Philadelphia Inquirer. Mettant en vedette la Liga MX contre des équipes de la Major League Soccer qui s’affrontent, la finale de la Coupe de la ligue apparaît sur Univision. Actuellement, cela est prévu pour le 19 août. Au total, 47 équipes sont en compétition, et cela englobe toute la MLS et la Liga MX dans la compétition.

Pour commencer, Apple a acquis les droits d’action de la MLS et de la Coupe des ligues de 2023 à 2032. Le nouveau diffuseur MLS permet aux fans de regarder la couverture en anglais et en espagnol sur la même plate-forme. De plus, le MLS Season Pass d’Apple est un abonnement payant, c’est donc tout un changement pour MLS par rapport au précédent accord FOX, ESPN et Univision.

La chaîne en direct Univision, elle-même, ne diffusera pas tous les matchs télévisés en espagnol pour la Coupe des ligues. Le fournisseur désigne certains jeux à UniMás. Alors qu’UniMás est sur le câble, UniMás est en direct dans certaines villes.

La plupart s’attendent à ce que la Coupe des Ligues soit un succès. La nouvelle compétition intègre les meilleures équipes des États-Unis, du Mexique et du Canada, attirant ce large éventail de publics.

Univision en coupe des ligues, sortie en MLS

Bien qu’Univision ait des émissions télévisées de la Coupe des ligues, il ne diffusera pas de matchs MLS en espagnol à la télévision pour la première fois depuis 2006. Le fournisseur a également été le premier foyer de couverture télévisée espagnole de 1996 à 1999. Ensuite, il est réapparu pour la MLS en 2007, diffusant des matchs tout au long de la saison dernière.

Une partie de la raison pour laquelle Univision est disponible sur MLS est due au désir du fournisseur de diffuser des jeux sur ViX +, sa plate-forme de streaming désignée. Univision souhaitait diffuser des jeux exclusivement sur ViX+. Cependant, comme Apple TV + a la couverture de streaming en espagnol pour tout Jeux MLS dans le nouvel accord, il n’y a pas d’audience disponible pour ViX + à cet égard. Essentiellement, il se cannibaliserait en ne maximisant pas les audiences potentielles.

Cela survient peu de temps après qu’ESPN se soit retiré de la diffusion de matchs MLS en anglais à la télévision, un partenariat qui a duré les 26 ans d’histoire de la Major League Soccer.

Univision et ESPN n’auront pas d’émissions télévisées de la Major League Soccer pour la saison régulière et les séries éliminatoires.

PHOTO : IMAGO / ZUMA Wire