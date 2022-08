Universités et collèges adoptant des approches variées face au COVID-19 alors que les étudiants s’apprêtent à retourner sur le campus

Au début de cette semaine, l’Université Western de London, en Ontario, a annoncé une mise à jour des exigences en matière de vaccins – imposant une série primaire de vaccins plus un rappel pour tous ceux qui retournent sur le campus – ainsi que la reprise du masquage à l’intérieur pour l’automne.

La nouvelle recueillie une réaction immédiate des étudiants.

Ethan Gardner, président du Conseil des étudiants de l’Université Western, a reçu un barrage de communications de ses pairs. Alors que certains sont contrariés par le calendrier – “Ils ont l’impression que le préavis était court pour l’année scolaire à venir” – d’autres ont protesté “la cohérence des annonces au cours de la dernière année, y compris cet été”, a-t-il déclaré.

“Certains étudiants veulent juste un raisonnement définitif quant à la raison pour laquelle cette décision a été prise, soutenue par un corpus scientifique.”

Alors que les étudiants se dirigent vers les campus postsecondaires canadiens pour un nouveau trimestre, certains peuvent être confrontés à des protocoles pandémiques radicalement différents de ceux de leur dernier départ.

Une mosaïque d’approches émerge, selon le collège ou l’université, avec quelques rares injections de rappel obligatoires, certaines ramenant le masquage et la grande majorité – pour l’instant – encourageant simplement les deux, tout en restant à la maison en cas de maladie.

REGARDER | Étudiants, experts hésitants à compter sur des mandats de rappel pour le retour sur le campus : Les règles de rappel des vaccins suscitent des réactions négatives à l’Université Western L’Université Western de London, en Ontario, fait face à une réaction croissante de la part de certains étudiants pour avoir exigé des injections de rappel pour le prochain trimestre. Western affirme que sa politique est en accord avec des écoles comme Harvard. Mais les critiques – y compris certains experts de la santé – suggèrent que cette décision n’est pas nécessaire.

À ce stade, très peu d’écoles ont emprunté le même chemin que Western. Selon les responsables de l’université, la décision de Western fait partie de ses efforts pour faire “tout ce que nous pouvons pour protéger l’apprentissage en personne et une excellente expérience sur le campus”, a déclaré Florentine Strzelczyk, vice-présidente et vice-présidente (académique) de l’école à CBC News. dans un rapport.

“Notre approche est éclairée par la consultation de nos experts médicaux et de la communauté occidentale, et reflète plusieurs des plus grandes universités d’Amérique du Nord, notamment Brown, Columbia, Harvard et Yale par [U.S. Centers for Disease Control and Prevention] recommandations.”

Huron University College, une école affiliée à Western également située à London, en Ontario, a suivi l’exemple de Western en mise à jour des mandats de vaccination pour cet automne. Quelques semaines plus tôt, l’Université de Toronto les injections de rappel annoncées seront nécessaires cet automnemais seulement pour les étudiants vivant dans ses résidences.

“Le but du mandat est de soutenir la santé et le bien-être des étudiants en résidence et de leur permettre de tirer le meilleur parti de leur expérience sur le campus. Vivre en résidence crée un ensemble unique de conditions qui nécessitent des précautions particulières”, U de T a déclaré dans un communiqué début août.

Les politiques peuvent varier au sein d’une région ou d’une ville

Le retour du masquage à l’intérieur a été un peu plus populaire : l’Université Dalhousie à Halifax, l’Université du Nouveau-Brunswick à Fredericton et Saint John et l’Université Memorial à Terre-Neuve-et-Labrador font partie des écoles qui l’ont réintroduit. Selon La Presse canadienne, les masques seront obligatoires cet automne dans 14 des 83 universités récemment sondées par l’agence de presse.

Plus généralement, la majorité des écoles suivent les messages généraux des autorités sanitaires provinciales – qui encouragent les rappels COVID-19 lorsqu’ils sont éligibles et des pratiques telles que le masquage dans les environnements surpeuplés et le fait de rester à la maison en cas de maladie. Cependant, comme les écoles établissent leurs propres règles, cela signifie que les politiques postsecondaires peuvent varier au sein d’une région, d’une ville ou même d’un même quartier.

Par exemple, l’Ontario Tech University à Oshawa, en Ontario, exige des masques pour le trimestre d’automne. Mais le Durham College, qui partage un espace sur le campus voisin, a suspendu sa politique au printemps dernier. À Winnipeg, l’Université du Manitoba a rendu obligatoire le masquage à l’intérieur cet automne, mais les autres écoles postsecondaires de la ville ne l’ont pas fait. Les collèges et universités de la Nouvelle-Écosse sont également divisés.

Alors que son université a abandonné les exigences de vaccination et de port du masque à la fin du trimestre de printemps, Madelyn Mackintosh est inquiète des politiques pandémiques très différentes qu’elle retrouvera à l’Université McGill à Montréal cet automne.

Madelyn Mackintosh, étudiante de deuxième année au baccalauréat en sciences à l’Université McGill à Montréal, dit qu’elle s’inquiète des soutiens qui seront offerts à ceux qui tombent malades ou dont le test COVID-19 est positif au cours de la prochaine année scolaire. (Greg Bruce/CBC)

Au printemps dernier, elle terminait sa première année, limitée aux cours en ligne uniquement et vivant dans une résidence qui a connu une épidémie majeure de COVID-19 – ainsi que des mesures punitives pour les étudiants pris dans les couloirs sans masque, trouvés avec plusieurs personnes dans leur chambre ou accueillir des invités de l’extérieur.

Cet automne, cependant, “nous avons accepté le fait que les mesures vont être assez laxistes [at school] parce que les mesures dans la société en général sont assez laxistes », a-t-elle déclaré.

Ayant bénéficié d’un soutien limité lorsqu’elle et ses camarades de dortoir étaient isolés, Mackintosh a déclaré qu’elle se méfiait des futures épidémies. L’étudiant au baccalauréat en sciences a demandé : pourquoi ceux qui présentent des symptômes ou même dont le test est positif choisiraient-ils de s’isoler et de risquer de manquer des cours s’il n’existe pas de politiques scolaires pour soutenir cette décision ?

Une « mosaïque d’immunité » chez les Canadiens

Alors que le Dr Zain Chagla apprécie que les responsables de l’enseignement supérieur aient un travail délicat “en essayant de trouver comment garder l’année scolaire aussi sûre que possible”, il a déclaré qu’ils devraient encourager les comportements positifs de santé publique, améliorer la ventilation, rendre les tests COVID-19 facilement accessible aux personnes malades et établir des espaces sûrs pour s’isoler (avec de la nourriture, de la santé mentale et d’autres soutiens) pour ceux dont le test COVID-19 est positif afin de minimiser les perturbations de leur année scolaire.

“Si ces choses sont mises en place, vous en aurez pour votre argent”, a déclaré le médecin spécialiste des maladies infectieuses et professeur agrégé à l’Université McMaster à Hamilton.

Chagla a déclaré qu’il ne croyait pas que rendre obligatoires les rappels, par exemple, soit la meilleure ligne de conduite, étant donné la « mosaïque d’immunité » dans la population canadienne et l’efficacité décroissante des doses de rappel au fil du temps.

“C’est la raison pour laquelle des paramètres comme les soins de santé se sont arrêtés à deux doses pour la plupart, reconnaissant que c’est devenu incroyablement complexe maintenant, alors que nous ne pouvons pas simplement imposer des vaccins alors que tout le monde a eu sa propre expérience d’immunité COVID.”

REGARDER | Les masques, l’accès aux tests, les aides aux jours de maladie peuvent protéger les campus, déclare un médecin : Masques à l’intérieur, soutien aux jours de maladie: comment les responsables peuvent continuer à soutenir les communautés du campus La médecin et chercheuse en maladies infectieuses Lisa Barrett partage des suggestions sur la façon dont les responsables des collèges et des universités peuvent continuer à soutenir les communautés de leur campus pendant un autre trimestre scolaire en cas de pandémie.

La Dre Lisa Barrett, médecin spécialiste des maladies infectieuses et chercheuse à l’Université Dalhousie, a également noté qu’à ce stade, il existe une foule de mesures de soutien – des «choses faciles» – que les responsables scolaires peuvent opter pour cet automne plutôt que d’exiger des rappels.

“Un accès pratique à [COVID-19] les tests, les masques, la vaccination sur le campus, les excellentes journées de maladie et les opportunités d’apprentissage hybrides seraient tous des moyens pour nous de nous soucier de nos communautés ensemble et d’être toujours dans le même espace plus que nous ne l’étions auparavant », a déclaré le médecin basé à Halifax.

“Si la raison [for a booster requirement] est de prévenir l’infection et la transmission, il peut y avoir des défis aux données qui soutiennent réellement que cela [additional] dose va le faire, pour n’importe quelle période de temps.”

Désaccord sur les mandats des vaccins

Avec des épidémies dans les résidences et les classes poussées vers le virtuel, “les écoles ont été brûlées par ce qui s’est passé lors des vagues précédentes”, a déclaré le Dr Samir Gupta, pneumologue et clinicien-chercheur à l’hôpital St. Michael’s de Toronto, dans une interview sur CBC News Network plus tôt. cette semaine.

Bien qu’il recommande aux individus d’obtenir un rappel pour se protéger contre les maladies graves à coronavirus, Gupta a noté qu’avec les dernières variantes, les rappels ne sont pas aussi efficaces pour prévenir n’importe quel infection ou transmission.

“Si la prémisse est de dire : ‘Nous voulons vraiment protéger nos étudiants. Nous ne voulons pas que vous contractiez une maladie grave, nous vous demandons donc d’aller vous faire vacciner pour la troisième fois'”, un rappel peut être un bonne idée, a déclaré le professeur agrégé de médecine à l’Université de Toronto.

REGARDER | “Omicron est juste un virus très différent”, déclare le Dr Samir Gupta : L’Université Western impose une 3e dose de COVID-19 et des masques obligatoires de retour sur le campus Ginella Massa de Canada Tonight s’entretient avec le Dr Samir Gupta, contributeur médical de Canada Tonight, au sujet d’une décision de l’Université Western à Londres, en Ontario, d’exiger des rappels de vaccins et des masques pour les étudiants qui reviennent.

“Mais si la prémisse est de dire:” Nous voulons éviter les épidémies, nous ne voulons pas que nos salles de classe ferment. Nous ne voulons pas que nos dortoirs ferment “, la science ne soutient pas vraiment qu’une troisième dose va nécessairement le faire. La partie masquage de ce mandat? Absolument. C’est ainsi que vous allez atténuer la propagation.

Cependant, certains spécialistes des maladies infectieuses estiment qu’un mandat de vaccination pour les établissements d’enseignement postsecondaire fait une différence.

“Il ne fait aucun doute que l’obligation d’un rappel réduira la maladie dans la population pour laquelle le rappel est obligatoire et réduira le fait que ces personnes transmettront à d’autres personnes”, a déclaré le Dr Allison McGeer, microbiologiste médicale et spécialiste des maladies infectieuses à L’hôpital Mount Sinai de Toronto.

“Je n’ai aucune idée de ce que les universités vont décider de faire, mais je peux voir pourquoi les universités s’inquiètent de la qualité de l’éducation qu’elles peuvent fournir et de la différence qu’un mandat de vaccin pourrait faire.”