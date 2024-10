Université Simon Fraser – L’acide folique pourrait atténuer le lien entre l’exposition au plomb pendant la grossesse et les comportements autistiques chez les enfants

UN nouvelle étude Des chercheurs de l’Université Simon Fraser ont découvert que le folate pouvait affaiblir le lien entre les niveaux de plomb dans le sang chez les femmes enceintes et les comportements de type autistique chez leurs enfants.

Des chercheurs de la Faculté des sciences de la santé de SFU, dirigés par le doctorant Joshua Alampi, ont publié l’étude dans la revue Environmental Health Perspectives.

« La supplémentation en acide folique pendant la grossesse présente de nombreux avantages pour la santé de l’enfant, notamment pour le développement du cerveau », explique Alampi. « Notre étude suggère qu’une supplémentation adéquate en acide folique atténue les effets neurotoxiques du plomb. »

L’étude menée par la SFU est la première à observer qu’une supplémentation adéquate en acide folique peut réduire le risque entre l’exposition gestationnelle au plomb et l’autisme. Il a été constaté que les associations entre la plombémie et les comportements de type autistique chez les tout-petits étaient plus fortes chez les femmes enceintes recevant moins de 0,4 milligrammes par jour de supplémentation en acide folique.

Le folate et l’acide folique, une version synthétique du folate présent dans les aliments enrichis, sont reconnus depuis longtemps comme un nutriment bénéfique pendant la grossesse. La consommation de folate joue un rôle clé dans le développement du cerveau et prévient les anomalies du tube neural. Des études antérieures ont montré que les associations entre l’autisme et l’exposition aux pesticides, aux polluants atmosphériques et aux phtalates (produits chimiques couramment présents dans les plastiques souples) pendant la grossesse ont tendance à être plus fortes lorsque la supplémentation en acide folique est faible.

L’équipe a utilisé les données recueillies entre 2008 et 2011 auprès de 2 000 Canadiennes inscrites à l’étude MIREC (Mother-Infant Research on Environmental Chemicals). L’équipe MIREC a mesuré les taux de plombémie collectés au cours des premier et troisième trimestres et a interrogé les participants pour quantifier leur supplémentation en acide folique. Les enfants nés dans cette étude de cohorte ont été évalués à l’âge de trois ou quatre ans à l’aide de l’échelle de réactivité sociale (SRS), un outil courant déclaré par les soignants qui documente les comportements de type autistique chez les tout-petits.

Cependant, les chercheurs ont également constaté qu’une supplémentation élevée en acide folique (> 1,0 milligramme par jour) ne semblait pas avoir d’avantage supplémentaire pour atténuer les effets neurotoxiques de l’exposition au plomb.

« Les résultats de l’étude concordent avec la recommandation de Santé Canada selon laquelle toutes les personnes enceintes, qui allaitent ou qui pourraient le devenir devraient prendre quotidiennement une multivitamine contenant 0,4 milligramme d’acide folique. »