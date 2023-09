Université Régent. Aide les victimes de la traite à prendre un nouveau départ : « Dieu aime les histoires de beauté née de ses cendres »

La Regent University joue un rôle actif dans la lutte contre la traite des êtres humains en aidant les survivants à prendre un nouveau départ. Le Center for Global Justice de la Regent Law School fournit aux victimes de la traite des êtres humains en Virginie une aide juridique pour effacer leurs dossiers grâce à une nouvelle loi de l’État que Regent a aidé à faire adopter dans l’État.

Même si certaines victimes de la traite des êtres humains finissent par se libérer de leurs trafiquants, les accusations légales de prostitution – et de nombreux autres crimes qu’elles ont été forcées de commettre – les suivront pour le reste de leur vie. CBN News a récemment rencontré une survivante nommée Olivia qui a partagé son histoire sur la façon dont elle est devenue victime de trafic sexuel et les problèmes juridiques qui l’ont suivie.

« Je devais me droguer, ce qui signifiait que je devais posséder des drogues illégales », a expliqué Olivia. « Je devais voler, je devais blesser d’autres personnes, parfois d’autres femmes, parce que si je ne le faisais pas, je ne savais pas ce qu’il me ferait. »

Olivia a déclaré à CBN News qu’elle était devenue victime de trafic pour la première fois à l’âge de 18 ans lorsque son petit ami était devenu violent et lui avait demandé de gagner de l’argent en se vendant à des fins sexuelles.

« En moyenne, j’ai probablement vu 20 ‘rendez-vous’ par nuit », se souvient-elle. « Il y avait un quota que je devais atteindre, un certain montant chaque jour, et si je ne l’atteignais pas, je n’avais pas de nourriture, pas de sommeil, rien jusqu’à ce que je l’atteigne. »

Olivia dit qu’il a ensuite tenté de la tuer lorsqu’elle est tombée enceinte de son enfant. Désespérée, elle a appelé sa mère depuis un hôpital de Boston. Cela lui a valu un billet de train pour la Virginie pour échapper à son agresseur, mais sa liberté a été de courte durée.

« Mon premier trafiquant m’a fait croire que je n’étais bonne à rien d’autre », se souvient-elle. « Tu n’obtiendras jamais un vrai travail, personne ne voudra jamais t’embaucher, tu es une prostituée. Personne ne voudra de toi. Et je le croyais, alors même quand j’étais seule, je me prostituais toujours. »

Vulnérable, sans abri et toxicomane, un nouveau trafiquant a trouvé Olivia et lui a promis de prendre soin d’elle tant qu’elle ferait ce qu’il lui demandait.

« Quand vous avez un trafiquant, vous devez tout lui donner. Il n’y a pas de « Oh, je peux garder un peu pour moi » ou contrôler mon propre argent », a déclaré Olivia. « Donc, j’avais l’impression que j’allais partir, mais il y a d’autres personnes impliquées, donc techniquement, il n’y avait pas de départ. »

Olivia raconte à CBN News qu’elle espérait souvent se faire arrêter pour prostitution afin de pouvoir se sortir de sa situation. Bien que ce souhait se soit finalement réalisé, il a abouti à une peine de quatre ans de prison pour des accusations telles que prostitution et possession de drogue.

« Je ne suis pas une prostituée, je suis vraiment une victime de la traite des êtres humains, et je ne le savais pas depuis très longtemps, très longtemps », a expliqué Olivia. « Je pensais que parce que je le faisais moi-même parfois, c’était parce que je le voulais ou que c’était exactement comme ça que je devais vivre, mais j’ai été entraîné dans mon cerveau à penser de cette façon, à penser qu’il n’y avait pas d’autre façon de vivre. « .

Il y a deux ans, la Regent University a contribué à l’adoption d’une loi vacatur en Virginie qui correspond à la réalité du trafic, considérant Olivia et d’autres comme elle comme des victimes et non comme des criminels.

« Beaucoup de gens ne réalisent pas que les victimes de la traite des êtres humains sont forcées de commettre toute une série de crimes et que, d’un point de vue juridique, elles n’ont pas l’intention de commettre ce crime », a expliqué Meg Kelsey du Regent’s Center for Global Justice. « La traite des êtres humains, par nature, consiste à recourir à la force, à la fraude, à la coercition et à la manipulation – c’est l’exploitation d’autrui et l’obliger à commettre toute une série de crimes. »

Kelsey a expliqué que même si la loi vacatur est en vigueur depuis deux ans en Virginie, les survivants n’en profitent pas.

« Il est devenu clair que cela pourrait être la pièce que nous apportons au puzzle, que les survivants ont accès à cette loi mais ne la connaissent pas », a déclaré Kelsey.

Le centre a récemment ouvert une clinique pour fournir aux survivants l’aide juridique nécessaire pour déposer des requêtes visant à faire effacer leurs dossiers. Olivia est leur première victoire.

« Ce soulagement est important car il aide les survivants comme Olivia à effacer des condamnations pénales qu’ils ne méritent pas d’avoir dans leur casier judiciaire », a déclaré Kelsey. « Ils n’avaient pas l’intention de commettre ces crimes, et donc même lorsqu’ils abandonnent le trafic d’êtres humains, ils peuvent être physiquement libérés du prédateur, du trafiquant, et ce casier judiciaire les accompagne. »

La clinique s’est également mise en relation avec un cabinet d’avocats local pour former des avocats sur le droit, la traite des êtres humains et le droit tenant compte des traumatismes.

« Dieu bouge », a déclaré Kelsey. « Notre ennemi rôde comme un lion rugissant, mais nous avons le véritable Lion de Juda avec nous. Nous pouvons prier, faire des recherches et plaider depuis un lieu de victoire. »

Bien que tout le dossier d’Olivia ne soit pas vierge, elle dit à CBN News qu’elle est soulagée que son accusation la plus embarrassante soit effacée.

« En disant que vous savez, nous avons fait une erreur, vous savez que nous n’aurions jamais dû vous accuser de cela, nous nous excusons. C’est comme ça que nous allons nous excuser – nous allons le retirer de votre dossier, c’est énorme », Olivia dit. « Oubliez la disparition du dossier, le simple fait de savoir qu’ils ont réalisé que nous sommes des victimes et non des criminels est probablement la meilleure partie de cette affaire. »

Olivia espère que la loi de Virginie s’étendra un jour pour éliminer d’autres accusations.

« J’ai l’impression que les gens apprennent maintenant. Je pense qu’ils pensent savoir ce qu’est la traite des êtres humains, mais je ne pense pas qu’ils en réalisent l’ampleur », a expliqué Olivia. « Ce n’est pas seulement la prostitution, ce n’est pas seulement, vous savez, la vente de services sexuels, c’est n’importe quoi et c’est comme ça que j’ai eu mon casier judiciaire – vous savez, je l’ai obtenu grâce au trafic. »

La clinique aide non seulement les survivants, mais elle offre également aux étudiants de Regent Law une expérience concrète des droits de l’homme et de la lutte contre la traite.

« Dieu aime les histoires de beauté renaissantes, de rédemption, de restauration, de pardon et de vie nouvelle et nous espérons chez Regent Law inspirer une génération d’avocats qui accompagneront les gens au milieu de ces histoires en tant que défenseurs des personnes dans ces histoires », a déclaré le doyen de la Regent Law School, Brad Lingo, à CBN News. « Je ne vois pas de meilleur moyen d’y parvenir que cette nouvelle clinique contre la traite des êtres humains. »

À l’avenir, Regent espère augmenter le nombre de victimes qu’il pourra aider grâce à cette clinique, et ils espèrent même faire venir Olivia en tant que membre officiel de l’équipe alors qu’ils travaillent avec davantage de survivants.