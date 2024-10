Université d’Ottawa – La réutilisation d’un médicament s’avère prometteuse dans la lutte contre les tumeurs cérébrales agressives : étude de l’Université d’Ottawa

Le glioblastome est la tumeur cérébrale primitive la plus courante – et la plus maligne – chez l’adulte. C’est agressif et incurable. Même avec un traitement incluant l’ablation chirurgicale et la chimiothérapie, la survie médiane des patients n’est que de 18 mois.



Désormais innovant nouvelle recherche dirigé par Dr Arezu Jahani-Asl, Chaire de recherche du Canada en neurobiologie des maladies à la Université d’Ottawafournit des preuves très convaincantes qu’un médicament utilisé pour ralentir la progression de la SLA est prometteur dans la suppression des cellules souches cancéreuses auto-renouvelées qui remettent en question les normes actuelles de soins pour ces tumeurs cérébrales mortelles de grade 4.

Les découvertes de son équipe pourraient s’avérer très importantes, car les cellules souches de tumeurs cérébrales (BTSC) sont au cœur même de la résistance thérapeutique et de la récidive tumorale dans le glioblastome, un type de cancer dévastateur et résistant aux traitements qui a un impact quatre pour 100 000 habitants au Canada.

En effet, découvrir des moyens de cibler efficacement ces populations rares de cellules hautement résistantes pourrait avoir des implications majeures dans les efforts mondiaux de lutte contre le cancer du cerveau, selon le Dr Jahani-Asl, professeur agrégé à l’Université de Toronto. Département de médecine cellulaire et moléculaire et un membre du Institut du cerveau et de l’esprit de l’Université d’Ottawa.

Voici ce que l’équipe dirigée par l’Université d’Ottawa a découvert : Le médicament édaravone (nom de marque Radicava) inhibe l’auto-renouvellement et la prolifération des cellules souches des tumeurs cérébrales. La réutilisation du médicament pourrait donc s’avérer une arme puissante contre le glioblastome. Ils ont rapporté leurs découvertes dans la revue Rapports sur les cellules souches.

« Nous montrons que l’édaravone cible spécifiquement les cellules souches cancéreuses et qu’elle est particulièrement efficace en combinaison avec les rayonnements ionisants », explique-t-elle. « L’étude suggère que l’édaravone, associée aux rayonnements ionisants, peut être efficace pour éradiquer les cellules souches cancéreuses et devrait donc diminuer le risque de résistance au traitement et de récidive chez les patients atteints de glioblastome. »

Les rayonnements ionisants sont un type de rayonnement utilisé dans le traitement du cancer pour tuer ou inhiber la croissance des cellules malignes. Les prochaines étapes pour les chercheurs comprennent la rédaction d’un protocole sur les meilleures façons d’optimiser le dosage du médicament édaravone en association avec les rayonnements ionisants et la chimiothérapie.

La réutilisation de médicaments commercialisés existants et déjà approuvés pour un usage humain est une stratégie de plus en plus populaire pour lutter contre différents types de cellules cancéreuses. Et les composés dont l’innocuité a déjà été prouvée pourraient potentiellement progresser rapidement vers des essais cliniques. Puisque l’édaravone est un composé approuvé qui s’est déjà révélé sûr chez l’homme, le Dr Jahani-Asl affirme que la réutilisation du médicament et sa traduction pour le glioblastome sont « très prometteuses ».

L’Edaravone a été approuvée par la Food and Drug Administration des États-Unis en 2017 pour traiter la SLA, et Santé Canada a approuvé la formulation orale du médicament en 2022. Il est également utilisé pour traiter les accidents vasculaires cérébraux.

Avant que l’étude achevée ne fournisse des preuves convaincantes que l’édaravone sensibilise les tumeurs du glioblastome à la radiothérapie dans des modèles animaux, l’équipe de recherche a mené une analyse de l’expression génique dans les cellules souches de tumeurs cérébrales dérivées de patients en l’absence et en présence du médicament.

« Nous avons découvert des panels de gènes considérablement dérégulés liés à l’origine souche et aux mécanismes de réparation de l’ADN, ce qui a été l’étincelle pour lancer une nouvelle ligne de recherche majeure », explique le Dr Jahani-Asl.

Obtenir de nouvelles connaissances sur la réglementation BTSC est à l’avant-garde des efforts de lutte contre le glioblastome, et le Dr Jahani-Asl est un leader international dans cet effort. Son programme de recherche à la Faculté de médecine de l’Université d’Ottawa est axé sur le développement de nouvelles stratégies thérapeutiques pour les maladies cérébrales complexes et dévastatrices.

Tout nouveau médicament contre le glioblastome devrait être utilisé en association avec les traitements standards actuels, qui comprennent les rayonnements ionisants et la chimiothérapie.

« Notre objectif est maintenant d’essayer d’optimiser le dosage pour une fenêtre thérapeutique sûre », explique le Dr Jahani-Asl. « Une fois que nous aurons établi une dose sûre pour une utilisation en thérapie combinée, nous serons bien équipés en connaissances nécessaires pour faire avancer cette étude en clinique. »