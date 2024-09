Université d’État du Colorado

Le message est clair depuis le sommet : la défense doit mieux jouer.

En trois matchs, dont un contre l’équipe numéro 1 du pays, Colorado State encaisse 32,3 points par match, plus de 400 yards d’attaque totale par sortie avec 285,3 dans les airs, a un sack et a forcé deux revirements.

Entraîneur de la CSU Jay Norvell a été direct en disant que tout devait changer, à commencer par la visite de l’UTEP au Canvas Stadium samedi (15h)

« Nous devons mieux couvrir notre défense. Nous concédons trop de lancers faciles », a-t-il déclaré. « Nous devons être plus compétitifs et plus perturbateurs. Nous ne subissons pas beaucoup de pression en ce moment et nous ne perdons pas de ballons. »

Le groupe doit travailler à l’unisson. Une pression sur le passeur mettrait le quarterback mal à l’aise. Une couverture serrée ne permet pas de profiter facilement et en début de match de la balle à temps et en rythme.

Travailler ensemble prend du temps, un peu plus longtemps que prévu. Être sans Nuer Gatkuoth Le fait de rester sur le bord n’a pas aidé, et de nouveaux cornerbacks sont intégrés au système.

« J’ai l’impression qu’en tant que défense complète, nous avons de nouveaux joueurs, moi-même, je suis un transfert », a déclaré le cornerback Élias Larry « J’ai l’impression que collectivement, nous sommes encore en train d’apprendre à jouer ensemble. Nous n’en sommes qu’à la troisième semaine. J’ai l’impression que nous avons de bonnes périodes de jeu où nous avons très bien joué, j’ai juste l’impression que nous devons réaliser une performance plus complète. »

« Nous sommes très bons au début, et nous travaillons dur pour y parvenir. Nous allons continuer à nous améliorer, à nous intégrer et à nous aider mutuellement à bien jouer. Je pense que tout ira bien à long terme. Je vais continuer à travailler dur. »

Norvell a souligné que l’unité ne peut pas permettre à un quarterback de rester à l’aise dans un match. Il s’inquiète des couvertures lâches qui conduisent à des passes faciles. Le seul sack a eu lieu contre le Texas, de toutes les écoles, l’équipe avec une ligne offensive expérimentée et talentueuse. Il est arrivé tôt, tout comme la pression qui a conduit au premier turnover de la saison, l’interception de Quinn Ewers sur une passe déviée.

Depuis, pas grand chose. Pas de sacks, même si une attaque a parfois fait bouger le quarterback. Un turnover, survenu dans le plat en dépouillant un porteur de ballon du CU. Quand il s’agit d’obtenir un sack, les joueurs comparent cela à essayer d’aller loin au baseball. Si vous frappez pour les clôtures, vous ratez.

« Une chose que Nuer m’a dit l’année dernière, si vous êtes si préoccupé par les sacs, vous n’en obtiendrez pas », Mukendi Wa Kalonji « Travaillez simplement votre mouvement, travaillez votre mouvement et quand vous y arrivez, terminez. Plus vous vous inquiétez du sack, plus il commencera à vous éloigner. Travaillez votre mouvement, battez l’homme et préoccupez-vous du sack ensuite. »

Obtenez ces éléments et le processus de couverture des receveurs devient plus facile. Même sans pression constante, Norvell estime que la couverture peut être meilleure dans tous les sens, et que la défense secondaire peut être plus agressive. Il a souligné qu’il n’est pas nécessaire de couvrir l’homme tout le temps, cela peut être accompli en jouant en zone.

Larry est d’accord. Selon lui, le problème n’est pas tant technique qu’attitude, et un ajustement est en cours.

« C’est une question d’état d’esprit, d’être agressif. On peut enseigner la technique toute la journée, mais l’agressivité, c’est un état d’esprit », a déclaré Larry. « Il faut s’entraîner comme ça pendant la semaine, dans certaines situations ou certains scénarios du jeu. Il faut savoir comment on va jouer dans une certaine situation. Dans le jeu, qui est la plus grande scène, votre corps va naturellement être plus timide. C’est pourquoi je pense qu’il faut s’entraîner comme dans un jeu. »

« Après ce dernier match, je pense que nous devons nous faire confiance dans certaines situations. Si c’est un troisième essai, ils vont essayer de prendre le premier essai. Nous ne pouvons pas leur donner des passes faciles. Nous devons rivaliser. Si nous sommes en couverture individuelle, nous devons rivaliser avec tout le monde. »

Norvell estime même que les chiffres peuvent être faussés dès le début, et ce n’est pas comme si le Texas n’était pas doté de beaucoup d’effectifs et de capacités. Et le Colorado a du talent dans la NFL à des postes de compétence. Malgré tout, demander mieux n’est pas une demande inutile pour une défense qui est prête à accepter le défi.