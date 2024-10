Université d’État du Colorado

L’État du Colorado accueillera sept matchs de football au Canvas Stadium en 2025, ce qui en fera des saisons consécutives avec la majorité des matchs disputés à domicile. La CSU a annoncé qu’elle accueillerait l’État de Washington le 27 septembre 2025 et a annulé son match à Vanderbilt qui était prévu à la même date.

« Nous sommes ravis que le futur partenaire de la conférence Pac-12, l’État de Washington, revienne au Canvas Stadium l’année prochaine pour ce qui sera la deuxième saison consécutive avec sept matchs à domicile », a déclaré le directeur des sports John Weber. « Ce futur match de rivalité de conférence offre une opportunité supplémentaire aux étudiants, anciens élèves, partenaires et fans de s’unir et de visiter notre université de classe mondiale et notre ville spectaculaire en 2025 ! L’un des meilleurs endroits où être est un stade en toile bondé et j’attends avec impatience de voir tout Ram Country en pleine force pour le reste de cette saison et la suivante ! »

La saison de football 2024 comptait sept matchs à domicile programmés pour la première fois dans l’histoire du programme, dont l’organisation de deux matchs de rivalité – contre le Colorado et le Wyoming pour la première fois depuis 1996. La saison 2025 ne comportera qu’un seul match de rivalité au Canvas Stadium (Air Force). ) comme les Rams joueront à Laramie pour la Border War.

« Je suis vraiment ravi d’entendre parler de notre calendrier 2024 et d’avoir à nouveau sept matchs à domicile au Canvas Stadium », a déclaré l’entraîneur-chef de football. Jay Norvell . « Nous aimons jouer sur Canvas devant nos fans et cela fait une énorme différence pour notre équipe. »

CALENDRIER 2025

30 août – à Washington

6 septembre – contre le nord du Colorado

13 septembre – à déterminer

20 septembre – contre UTSA

27 septembre – contre l’État de Washington

Calendrier 2025 de Mountain West – à déterminer

L’État du Colorado (4-3, 2-0 MW) célébrera le week-end des retrouvailles et de la famille ce samedi à 15h00 MT, accueillant le Nouveau-Mexique.