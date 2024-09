Universal Studios dévoile son premier labyrinthe de monstres entièrement féminin

Les Halloween Horror Nights des Universal Studios Hollywood, comme tous les grands parcs à thème, ont pour objectif d’effrayer leurs visiteurs. Mais l’architecte principal d’Universal cette année a voulu soulever une question différente : est-il possible de créer un labyrinthe hanté qui soit une tragédie ?

C’est un défi, mais John Murdy a abordé la maison hantée comme une œuvre de théâtre complexe depuis 2006, lorsqu’il a commencé à superviser l’événement qui allait devenir le rendez-vous annuel incontournable qu’est Halloween Horror Nights. Pour l’une des propositions de cette année sur le thème des monstres d’Universal, Murdy voulait non seulement rafraîchir la marque – la marche effrayante se concentre uniquement sur les personnages féminins, recentrant une franchise qui a longtemps été centrée sur les hommes – mais le faire avec une histoire qui, espère-t-il, laissera les participants un peu maussades.

« J’ai toujours pensé que nos films Universal Monsters étaient des tragédies shakespeariennes », explique Murdy. « Je me suis dit : « J’ai envie de faire ça cette fois-ci. »

Le labyrinthe qui en résulte, « Universal Monsters: Eternal Bloodlines », se concentre sur des personnages qui n’ont eu que peu, voire pas du tout, de temps d’écran dans les films d’Universal. Au lieu de cela, il vise à animer les récits d’Universal Monsters en mettant en avant des méchants et des héroïnes comme Saskia Van Helsing, la fille du chasseur de Dracula Abraham Van Helsing ; la fiancée de Frankenstein ; et la propre fille vampire de Dracula, la comtesse Marya Zaleska. Mais ne vous attachez pas trop à certaines d’entre elles.

La réinvention des monstres d’Universal intervient dans un climat culturel qui, ces dernières années, a cherché à réexaminer les récits populaires, en particulier en ce qui concerne les sujets de diversité et d’inclusion. Voyez les tentatives récentes de Disney d’élargir la portée de ses franchises Marvel et Star Wars, ou Nintendo transformant ce mois-ci sa célèbre demoiselle en détresse, la princesse Zelda, en héroïne.

Murdy pense que les monstres d’Universal sont mûrs pour une telle réinvention. Et cela se produit dans toute l’entreprise, en particulier en ce qui concerne les parcs à thème d’Universal. L’ouverture prochaine en Floride est le vaste Epic Universe, qui contient une section axée sur les monstres avec un tour de sensations fortes construit autour des expériences du Dr Victoria Frankenstein.

« Si vous regardez la hiérarchie des personnages des Universal Monsters, vous verrez que ce sont Dracula, le Loup-Garou, la Momie, Frankenstein, le Fantôme de l’Opéra, tous des hommes », explique Murdy. « Et puis il y a la Fiancée de Frankenstein. La Fiancée de Frankenstein n’apparaît que cinq minutes dans La Fiancée de Frankenstein. On ne la voit qu’à la toute fin du film, et puis le monstre de Frankenstein actionne l’interrupteur et fait exploser le château. Elle disparaît alors de l’histoire du cinéma. »

« Universal Monsters : Eternal Bloodlines » a pour objectif de rendre hommage à ces personnages de films moins connus. Murdy a été encouragé par la popularité auprès des fans d’un labyrinthe hanté en 2021 qui a servi de suite à « Bride of Frankenstein ». Cela lui a non seulement donné, à lui et à son équipe, la confiance nécessaire pour creuser plus profondément dans l’histoire des Universal Monsters, mais a également montré que le monde de l’horreur pouvait bénéficier d’un peu plus de représentation.

« Je veux créer des personnages féminins puissants », explique Murdy. « Quand l’horreur a commencé, elle était plutôt centrée sur les hommes. Même dans les années 80, il y avait Freddy, Jason, Leatherface, Michael Myers. C’est ce que nous avons commencé à faire. C’était ce genre d’horreur. Mais au fil du temps, et à mesure que l’événement a grandi et évolué, nous avons gardé l’esprit ouvert quant à l’acceptation de toutes les formes d’horreur. »

Un labyrinthe lors des Halloween Horror Nights est sur le thème de « A Quiet Place », dans lequel des acteurs guident les invités à travers une maison pour éviter une invasion extraterrestre. (Wally Skalij / Los Angeles Times)

Cette année, les Halloween Horror Nights proposent des labyrinthes centrés sur des franchises telles que « A Quiet Place » et « Ghostbusters : Frozen Empire », le premier étant une histoire d’invasion extraterrestre qui a vu le parc investir dans plusieurs personnages animatroniques et le second un peu plus comique. Un labyrinthe inspiré de la musique de The Weeknd est également présent, un voyage surréaliste dans la vie nocturne d’Hollywood.

Mais quand il s’agissait de « Universal Monsters : Eternal Bloodlines », Murdy, qui est en quelque sorte un historien de l’horreur (il est impatient de discuter de la façon dont le labyrinthe est hébergé dans le même plateau de tournage dans lequel « Dracula » de 1931 a été filmé), avait des objectifs personnels.

« J’aime beaucoup l’approche centrée sur les femmes », déclare Murdy. « J’ai deux filles et, honnêtement, j’ai probablement l’une des plus grandes collections au monde d’accessoires Universal Monsters. Elle se trouve dans ma maison ici à Los Angeles, donc depuis qu’elles étaient bébés, elles étaient dans la salle des monstres. J’ai des photos d’elles en train d’embrasser les bustes de Frankenstein, donc elles savaient que c’était normal en tant qu’enfants. Comme moi, elles ont un attachement émotionnel étrange à ces personnages et je veux créer des personnages féminins puissants pour mes enfants. »

Soirées d’horreur d’Halloween aux studios Universal

Mais Murdy ne considère pas non plus les personnages comme des objets précieux. Le défi d’un labyrinthe hanté est de pouvoir le visiter en une soirée, ce qui signifie que des milliers de personnes doivent pouvoir le voir. Bien que les pièces soient méticuleusement détaillées (pierres sculptées, projections, armes truquées et moments filmés se mêlent à des acteurs en direct), chaque participant n’a qu’environ 10 secondes pour s’imprégner de la scène. Murdy admet que les récits subtils qu’il recherche pourraient passer au-dessus de la tête de ceux qui se promènent simplement dans une maison hantée à la recherche de sensations fortes et de sursauts de peur.

Et « Universal Monsters : Eternal Bloodlines » est relativement ambitieux. Les scènes changent rapidement de lieu et des portraits illustrés servent de raccourcis pour les transitions. Les images détaillent également l’allégeance entre la fiancée de Frankenstein et la chasseuse de vampires Saskia Van Helsing, qui apparaît dans le labyrinthe comme une sorte d’héroïne d’action. Tous les personnages ne connaissent pas une fin heureuse. Murdy a décidé que Van Helsing échouerait dans sa mission lorsque la fille de Dracula se suicidera au moment culminant du labyrinthe.

Lorsqu’il a fallu tuer le protagoniste de l’histoire, Murdy admet avoir demandé l’avis de ses collègues féminines. Elles ont exprimé leur surprise, dit-il, mais il a finalement décidé de le faire.

« Pour moi, ces films sont des tragédies », explique Murdy. Il se souvient ensuite des dernières lignes du film « Le Loup-garou » d’Universal sorti en 1941, un moment final dans lequel un personnage récite, comme un poème, la fin de la souffrance, un point culminant qu’il décrit comme « l’une des scènes les plus tristes de tous les temps ».

« C’est triste », dit-il. « Je voulais simplement injecter cette émotion dans l’histoire, ce que nous n’avions pas encore totalement fait. C’était l’impulsion. Cette émotion est inhérente à tous nos films Universal Monsters, alors je voulais voir si nous pouvions la faire ici. Je n’ai jamais vu personne essayer de faire ça dans une maison hantée. »

La façade de « Universal Monsters: Eternal Bloodlines », installée dans le même plateau de tournage où « Dracula » de 1931 a été tourné. (Wally Skalij / Los Angeles Times)

Après avoir parcouru le labyrinthe, je n’ai remarqué personne en sortir en pleurs. Mais ce n’est pas grave, car Murdy fait remarquer que les fans d’horreur savent qu’une fin n’est pas vraiment une fin, énumérant de nombreuses fois où des personnages semblent être revenus d’entre les morts, y compris le « Frankenstein » original. Rester fidèle au canon de l’horreur était tout aussi important que de mettre en avant des personnages moins connus, même s’ils n’en sortent pas tous vivants.

« Ma fille de 11 ans vient pour la première fois », explique Murdy. « Jusqu’à présent, elle n’a jamais demandé, mais elle a dit : « Je pense que je suis prête ». Et je veux qu’elle voie une représentation féminine. »

Il est peut-être temps de parler de l’ère de la fille de Dracula.