Universal Pictures dépense gros pour la nouvelle trilogie ‘Exorcist’

Les accords « Knives Out » et « Exorcist » – tous deux négociés par Bryan Lourd, le superagent des artistes créatifs – renforcent une nouvelle ruée vers l’or en streaming. Les jours de paie des talents époustouflants de 2017 et 2018, lorsque Netflix a raflé de grands créateurs de télévision, ont migré vers le monde du cinéma.

LOS ANGELES – Des têtes tournent à Hollywood: Universal Pictures et son cousin du service de streaming ont conclu un méga-accord de plus de 400 millions de dollars pour acheter une nouvelle trilogie «Exorcist», signalant une volonté soudaine de rivaliser de front avec les géants de la technologie qui sont en train de bouleverser économie de l’industrie du divertissement.

La prolifération des services de streaming et leur ruée vers les abonnés ont fait grimper les prix des propriétés cinématographiques et des cinéastes établis. Dans le même temps, les sociétés cinématographiques traditionnelles sont plus que jamais sous pression pour contrôler ces mêmes actifs créatifs ; Le cinéma a été gravement perturbé par la pandémie et pourrait ne jamais s’en remettre complètement.

Il est cependant surprenant qu’Universal et Peacock soient venus à la table de manière aussi importante. NBCUniversal, qui appartient à Comcast, a commencé à consacrer plus de ressources au Peacock peu regardé. La programmation des Jeux olympiques de Tokyo est disponible sur le service, par exemple. Mais Hollywood a jusqu’à présent considéré que Peacock, âgé d’un an, n’était pas disposé à concourir pour des contrats de cinéma de premier plan.

La décision d’Universal de revisiter « L’Exorciste » est frappante en soi. Le film R-rated de 1973 sur une mère déconcertée (Ellen Burstyn) et sa fille possédée par des démons (Linda Blair) était une sensation mondiale au box-office – « la plus grande chose à frapper l’industrie depuis Mary Pickford, le pop-corn, la pornographie et » Le Parrain » », comme l’écrivait Vincent Canby dans le New York Times en 1974. C’est devenu une pierre de touche culturelle, le type de film que les fans et les critiques considèrent comme sacro-saint.

Universal ne refait pas « L’Exorciste », qui a été réalisé par William Friedkin à partir d’un scénario que William Peter Blatty a adapté de son propre roman. Mais le studio ramènera pour la première fois Mme Burstyn, lauréate d’un Oscar, dans la franchise. (Deux séquelles d' »Exorcist » oubliables et une préquelle ont été faites sans elle entre 1977 et 2004.) La rejoindra sera Leslie Odom Jr., un Tony gagnant pour « Hamilton » à Broadway et un double nominé aux Oscars pour « One Night in Miami. » Il incarnera le père d’un enfant possédé. Désespéré pour obtenir de l’aide, il traque le personnage de Mme Burstyn.

Qu’il suffise de dire que Satan n’est pas ravi de la revoir.

David Gordon Vert, connu pour le redémarrage du blockbuster 2018 d’Universal de la franchise d’horreur « Halloween », dirigera les nouveaux films « Exorcist » et servira de scénariste. L’imprésario d’horreur Jason Blum (« Get Out », la série « Purge ») fait partie des producteurs, avec David Robinson, dont la société, l’indépendant Morgan Creek Entertainment, détient les droits du film « Exorcist ». Le directeur du film Blumhouse, Couper Samuelson, fait partie des producteurs exécutifs. (Blumhouse a un premier accord avec Universal.)