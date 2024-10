Universal Orlando ouvrira de nouveaux mondes Harry Potter et Nintendo en mai

Le complexe Universal de Floride ouvrira de nouveaux mondes sur le thème de franchises comme Harry Potter et Super Mario le 22 mai 2025. L’annonce fixe une date pour l’agrandissement du nouveau parc, surnommé « Epic Universe », qui comprend quatre nouveaux mondes connectés via un hôtel centralisé. et quartier commerçant appelé Parc Céleste .

La gamme comprend Monde Super Nintendole premier à ouvrir sur la côte est des États-Unis après les versions précédentes lancées en Californie et au Japon. Certains premiers aperçus révèlent qu’il a tous les thèmes que vous attendez pour une expérience immersive du Royaume Champignon – jusqu’à entrer dans le monde par un énorme tuyau vert – et qu’il est censé être plus grand que les deux parcs précédents. Un troisième parc Harry Potter est également l’un des arrivages les plus attendus, conçu pour ressembler au ministère de la Magie des films originaux et à des éléments des films plus récents. Les bêtes fantastiques spin off.