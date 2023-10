Universal Music poursuit Anthropic pour violation du droit d’auteur sur les paroles

Universal Music a poursuivi la startup d’intelligence artificielle Anthropic pour « violation systématique et généralisée des paroles de ses chansons protégées par le droit d’auteur », selon un dossier déposé mercredi devant un tribunal fédéral du Tennessee.

Un exemple tiré du procès : lorsqu’un utilisateur interroge Claude, le chatbot IA d’Anthropic, sur les paroles de la chanson « Roar » de Katy Perry, il génère une « copie presque identique de ces paroles », violant les droits de Concord, le détenteur des droits d’auteur, selon le dépôt. Le procès a également cité « I Will Survive » de Gloria Gaynor comme exemple de violation présumée du droit d’auteur par Anthropic, car Universal détient les droits sur ses paroles.

« Dans le processus de création et d’exploitation de modèles d’IA, Anthropic copie et diffuse illégalement de grandes quantités d’œuvres protégées par le droit d’auteur », indique le procès, ajoutant plus tard : « Tout comme les développeurs d’autres technologies qui l’ont précédé, de l’imprimerie ». de la photocopieuse au robot d’exploration du Web, les sociétés d’IA doivent respecter la loi.

D’autres éditeurs de musique, tels que Concord et ABKCO, ont également été cités comme plaignants.

Anthropic a été fondée en 2021 par d’anciens responsables de recherche d’OpenAI et financée par des entreprises dont Google , Salesforce et Zoom. La société a levé 750 millions de dollars lors de deux cycles de financement depuis mars et est évaluée à 4,1 milliards de dollars.

En mai, Anthropic était l’une des quatre entreprises invitées à une réunion à la Maison Blanche pour discuter du développement responsable de l’IA avec la vice-présidente Kamala Harris, aux côtés de la société mère de Google, Alphabet, Microsoft et OpenAI soutenu par Microsoft.

En juillet, Anthropic a lancé Claude 2, la dernière version de son chatbot IA, et a déclaré que l’outil avait la capacité de résumer jusqu’à environ 75 000 mots – soit environ la longueur d’un livre de 300 pages – par rapport au ChatGPT d’OpenAI, qui peut gérer environ 3 000 mots.

« Nous nous sommes concentrés sur les entreprises, pour rendre Claude aussi solide que possible », a déclaré Daniela Amodei, co-fondatrice et présidente d’Anthropic, à CNBC dans une interview en juillet.

